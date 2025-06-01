Біля Мелітополя підірвано військовий поїзд РФ — деталі від ГУР

Цистерни з паливом. Ілюстративне фото: росЗМІ

Поблизу тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області підірвано військовий потяг російських загарбників. Поїзд рухався в напрямку Криму.

Про це повідомила пресслужба ГУР у Telegram.

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Вночі 31 травня 2025 року на залізничній ділянці поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Якимівка Мелітопольського району стався вибух, внаслідок якого підірвано російський військовий потяг, який рухався в Крим.

Внаслідок вибуху на залізничному полотні потяг із цистернами з паливом та товарними вагонами пішов під укіс. Таким чином була порушена ключова логістична артерія росіян у Запорізькій області та Криму.

Після цього окупанти оголосили "план-перехват" — патрулі Росгвардії ходять населеними пунктами та проводять перевірки на блокпостах.

Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, сьогодні вночі біля Брянська автомобільний міст разом з вантажівкою впав на пасажирський потяг, є загиблі та поранені.

А в Курській області обвалився залізничний міст, частина поїзда впала на дорогу.