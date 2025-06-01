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Двигался в Крым — возле Мелитополя взорван военный поезд РФ

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Дата публикации 1 июня 2025 09:35
Возле Мелитополя взорван военный поезд РФ - детали от ГУР
Цистерны с топливом. Иллюстративное фото: росСМИ

Вблизи временно оккупированного Мелитополя Запорожской области подорван военный поезд российских захватчиков. Поезд двигался в направлении Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram.

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Подрыв поезда в Запорожье

Ночью 31 мая 2025 года на железнодорожном участке вблизи временно оккупированного населенного пункта Акимовка Мелитопольского района произошел взрыв, в результате подорван российский военный поезд, который двигался в Крым.

В результате взрыва на железнодорожном полотне поезд с цистернами с топливом и товарными вагонами пошел под откос. Таким образом была нарушена ключевая логистическая артерия россиян в Запорожской области и Крыму.

После этого оккупанты объявили "план-перехват" — патрули Росгвардии ходят по населенным пунктам и проводят проверки на блокпостах.

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Скриншот поста ГУР

Напомним, сегодня ночью возле Брянска автомобильный мост вместе с грузовиком упал на пассажирский поезд, есть погибшие и раненые.

А в Курской области обвалился железнодорожный мост, часть поезда упала на дорогу.

поезда Запорожская область Мелитополь война в Украине железная дорога
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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