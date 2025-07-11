Удар по базе РФ в Мелитополе 10 июля - в ГУР назвали потери россиян

Бойцы ГУР взорвали в Мелитополе станцию управления войсками РФ
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 10 июля на территории одного из предприятий прогремел мощный взрыв. Была уничтожена логистическая база россиян.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины (ГУР) в пятницу, 11 июля.
Удар по базе РФ в Мелитополе
По данным ГУР, в результате спецоперации была уничтожена логистическая база оккупантов, а также аппаратная станция спутниковой связи, которую российские войска планировали использовать для координации своих действий.
"Детонация произошла в момент, когда московиты "на расслабоне" разгружали военный транспорт - пятеро захватчиков из так называемой "росгвардии" ликвидированы", — говорится в сообщении.
Операция стала результатом совместных действий украинской разведки и местного движения сопротивления.
Ранее вблизи временно оккупированного Мелитополя Запорожской области подорван военный поезд российских захватчиков.
Также мы писали, что движение сопротивления "АТЕШ" парализовало логистику россиян в Мелитополе.
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