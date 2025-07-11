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Главная Армия Бойцы ГУР взорвали в Мелитополе станцию управления войсками РФ

Бойцы ГУР взорвали в Мелитополе станцию управления войсками РФ

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 17:57
Удар по базе РФ в Мелитополе 10 июля - в ГУР назвали потери россиян
Дым после взрыва. Иллюстративное фото: кадр с видео

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 10 июля на территории одного из предприятий прогремел мощный взрыв. Была уничтожена логистическая база россиян.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины (ГУР) в пятницу, 11 июля.

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По данным ГУР, в результате спецоперации была уничтожена логистическая база оккупантов, а также аппаратная станция спутниковой связи, которую российские войска планировали использовать для координации своих действий.

"Детонация произошла в момент, когда московиты "на расслабоне" разгружали военный транспорт - пятеро захватчиков из так называемой "росгвардии" ликвидированы", — говорится в сообщении.

Операция стала результатом совместных действий украинской разведки и местного движения сопротивления.

Вибухи у Мелітополі ГУР
Сообщение ГУР в Facebook

Ранее вблизи временно оккупированного Мелитополя Запорожской области подорван военный поезд российских захватчиков.

Также мы писали, что движение сопротивления "АТЕШ" парализовало логистику россиян в Мелитополе.

разведка россияне Запорожская область Мелитополь война в Украине ГУР
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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