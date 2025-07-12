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Головна Армія Командир РФ наказав обезголовити полонених — перехоплення ГУР

Командир РФ наказав обезголовити полонених — перехоплення ГУР

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 12:56
Російський командир наказав стратити військовополонених — перехоплення ГУР
Російський військовий. Фото: Reuters

Командир російської 155-ї бригади віддав наказ стратити українських військовополонених. Ця бригада зараз веде бойові дії на території Сумщини та стала "улюбленицею" російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомили в ГУР МО України в суботу, 12 липня.

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Фахівці Головного управління розвідки вкотре зафіксували російський воєнний злочин. Один з польових командирів 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту держави-агресора віддав наказ стратити військовополонених. Окупант наказав відрізати голови український військовим.

155-та російська бригада вже неодноразово вчиняла воєнні злочини під час окупації Київської області й на інших напрямках фронту. Наразі вона веде бойові дії на території Сумщини. 

Українські військові неодноразово завдавали високоточних ударів по пунктах управління 155-ї бригади. Зокрема, 2 липня під час атаки по штабу на Курщині було знищено комбрига полковника Сергія Ільїна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що начальник ГУР МО Кирило Буданов відповів, чи зможе Росія захопити Донеччину цього року.

Також ми розповідали про те, що бійці ГУР підірвали станцію управління військами РФ в Мелітополі.

військові війна в Україні ГУР війна російські військові
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
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