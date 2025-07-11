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Головна Армія РФ не зможе цьогоріч захопити Донеччину — заява Буданова

РФ не зможе цьогоріч захопити Донеччину — заява Буданова

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 23:33
У ГУР заявили про неможливість окупації Донеччини Росією цього року
Кирило Буданов. Фото: ГУР

Росіянам не вдасться захопити всю територію Донецької області до кінця поточного року. Досягти такої мети нереально.

Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

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Представник ГУР зазначив, що ворог хоче заявити про вхід на територію Дніпропетровської області та створити ще одну буферну зону завглибшки до десяти кілометрів.

Співпраця із закордонними партнерами

Буданов сподівається на продовження обміну інформацією із західними колегами. Зокрема, від США залежить, наскільки швидко Україна отримуватиме попередження про запуски ракет і доступ до супутникових зображень.

"Не бачу жодних ознак того, що наша співпраця у службах безпеки припиниться. Це невигідно нам і невигідно нашим партнерам, оскільки вони отримують від нас інформацію", — сказав Буданов.

Також він закликав союзників повернутися до агентурної розвідки. На його думку, технічна розвідка не може вирішити всі питання, адже обговорювати та планувати операцію під час телефонної розмови ніхто не буде.

Нагадаємо, згідно зі звітом ISW, РФ планує впродовж найближчих місяців оточити Покровськ. Крім того, ворог хоче обійти укріплену лінію Сил оборони в Донецькій області.

Також ми повідомляли, що 10 липня росіяни завдали авіаудару по Костянтинівці Донецької області. Три людини загинули. Ще одна зазнала поранень.

Донецька область Кирило Буданов окупація війна в Україні ГУР ситуація на фронті
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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