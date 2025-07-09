Наслідки удару по Костянтинівці 9 липня 2025 року — є жертви та постраждалий

РФ завдала авіаудару по Костянтинівці — є загиблі й поранений
Удень у середу, 10 липня, росіяни завдали авіаудару по Костянтинівці Донецької області. Унаслідок атаки є загиблі та поранений.
Про це повідомили у ДСНС України.
Наслідки авіаудару по Костянтинівці
Зазнали пошкоджень 21 приватний будинок та інфраструктурний об'єкт. Унаслідок руйнування одноповерхової адміністративної будівлі загинули двоє чоловіків — їхні тіла вилучили з-під завалів рятувальники. Під час розбору завалів вилучили понад 20 тонн зруйнованих будівельних конструкцій.
Загальна кількість жертв сягнула трьох. Ще одна людина зазнала поранень.
Після обстрілу спалахнули пожежі в чотирьох будинках. Загальна площа займань сягнула 270 квадратних метрів. Наразі пошуково-рятувальні роботи вже завершили.
Нагадаємо, 9 липня росіяни атакували енергетичний сектор на Сумщині. У Сумському й Охтирському районах виникли перебої з електропостачанням.
Також ми повідомляли, що РФ обстріляла приватний будинок на Херсонщині. Загинув хлопчик віком рік і два місяці.
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