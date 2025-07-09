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Головна Армія РФ завдала авіаудару по Костянтинівці — є загиблі й поранений

РФ завдала авіаудару по Костянтинівці — є загиблі й поранений

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 23:17
Наслідки удару по Костянтинівці 9 липня 2025 року — є жертви та постраждалий
Руйнування після обстрілу Костянтинівки 9 липня 2025 року. Фото: Diego Herrera/Anadolu Agenc

Удень у середу, 10 липня, росіяни завдали авіаудару по Костянтинівці Донецької області. Унаслідок атаки є загиблі та поранений.

Про це повідомили у ДСНС України.

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Наслідки авіаудару по Костянтинівці

Зазнали пошкоджень 21 приватний будинок та інфраструктурний об'єкт. Унаслідок руйнування одноповерхової адміністративної будівлі загинули двоє чоловіків — їхні тіла вилучили з-під завалів рятувальники. Під час розбору завалів вилучили понад 20 тонн зруйнованих будівельних конструкцій.

Руйнування після обстрілу Костянтинівки 9 липня 2025 року
Руйнування після авіаудару по Костянтинівці. Фото: Diego Herrera/Anadolu Agenc

Загальна кількість жертв сягнула трьох. Ще одна людина зазнала поранень.

Руйнування після обстрілу Костянтинівки 9 липня 2025 року
Руйнування після авіаудару по Костянтинівці. Фото: ДСНС Донеччини

Після обстрілу спалахнули пожежі в чотирьох будинках. Загальна площа займань сягнула 270 квадратних метрів. Наразі пошуково-рятувальні роботи вже завершили.

Руйнування після обстрілу Костянтинівки 9 липня 2025 року
Руйнування після авіаудару по Костянтинівці. Фото: ДСНС Донеччини 

Нагадаємо, 9 липня росіяни атакували енергетичний сектор на Сумщині. У Сумському й Охтирському районах виникли перебої з електропостачанням.

Також ми повідомляли, що РФ обстріляла приватний будинок на Херсонщині. Загинув хлопчик віком рік і два місяці.

Донецька область обстріли поранення загиблі Авіаудар Костянтинівка
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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