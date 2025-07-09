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Головна Армія РФ дроном вдарила по будинку на Херсонщині, загинув малюк — фото

РФ дроном вдарила по будинку на Херсонщині, загинув малюк — фото

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 19:35
В Херсонській області росіяни безпілотником атакували приватний будинок — загинула дитина
Рятувальник працює на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

У середу, 9 липня, в Херсонській області росіяни безпілотником атакували приватний будинок. Унаслідок обстрілу загинув малюк.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації (ХОВА) Олександр Прокудін у Telegram.

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Деталі обстрілу

За словами прокудіна, трагедія сталася в селі Правдине Херсонської області. Російський дрон атакував житловий будинок, в якому перебувала дитина. Від отриманих поранень хлопчик, якому було лише 1 рік і 2 місяці, загинув.

"Терористи вдень атакували з ударного дрона оселю в селі Правдине, де малюк перебував разом із прабабусею", — йдеться у повідомленні.

Херсонська область загинув малюк Правдине
Малюк, який загинув під час обстрілу. Фото: Олександр Прокудін / Telegram

Голова ОВА додав, що росія цілеспрямовано вдарила по будинку цивільних.

"Ці дитячі іграшки, розкидані вибуховою хвилею, належали Дмитрику, якому був лише рік і два місяці. Сьогодні його вбила Росія — безжально та цілеспрямовано. Мені складно підібрати слова, щоб описати весь біль, який я відчуваю", — підсумував Прокудін.

Херсонська область загинув малюк Правдине
Дитячі іграшки, розкидані вибуховою хвилею. Фото: Олександр Прокудін / Telegram
Херсонська область загинув малюк Правдине
Будинок, який обстріляли росіяни. Фото: Олександр Прокудін / Telegram

Раніше ми писали, що на Донеччині дрон РФ влучив в авто з гуманітарною допомогою.

Також ми повідомляли, що російські війська атакували територію Печенізької громади Харківської області. 

смерть діти обстріли Херсонська область війна в Україні
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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