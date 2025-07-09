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Головна Армія На Донеччині дрон РФ влучив в авто з гуманітарною допомогою

На Донеччині дрон РФ влучив в авто з гуманітарною допомогою

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 16:13
РФ атакувала авто з гуманітарною допомогою
Лікарі на місці удару РФ. Ілюстративне фото: УНІАН

У Званівській громаді Донецької області російські окупанти безпілотником влучили в автомобіль, що доставляв гуманітарну допомогу місцевим жителям. Внаслідок ворожого удару поранено двох водіїв.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у середу, 9 липня, в Telegram.

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Наслідки атаки РФ на Донеччину. Фото: очільник ОВА/Telegram

РФ атакувала автомобіль з гуманітарною допомогою

"У Званівській громаді росіяни застосували безпілотник — влучили у машину, що доставляла гуманітарну допомогу жителям цієї фронтової громади. Поранення отримали двоє водіїв автомобіля", — повідомив очільник ОВА.

Також він додав, що внаслідок останніх обстрілів Донецької області п'ятеро загиблих — у Родинському. Ворог атакував місто FPV-дронами, знищив 2 цивільні автівки.

Крім того, Костянтинівка зазнала двох авіаударів — 3 людини загинули й одна поранена, пошкоджено 21 приватний будинок, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт.

"Кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає на небезпеку не тільки себе, але й тих, хто ризикує своїм життям, щоб привезти допомогу до прифронтових населених пунктів. Будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!", — закликав Філашкін.

Атака на Донеччину
Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Нагадаємо, що сьогодні вдень, 9 липня, у Харківській області пролунали потужні вибухи.

Пізніше стало відомо, що російські війська ракетою атакували територію Печенізької громади Харківської області — є постраждалий.

Донецька область обстріли війна в Україні атака постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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