РФ атаковала авто с гуманитарной помощью

Врачи на месте удара РФ. Иллюстративное фото: УНИАН

В Звановской громаде Донецкой области российские оккупанты беспилотником попали в автомобиль, доставлявший гуманитарную помощь местным жителям. В результате вражеского удара ранены два водителя.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в среду, 9 июля, в Telegram.

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Последствия атаки РФ на Донецкую область. Фото: глава ОВА/Telegram

РФ атаковала автомобиль с гуманитарной помощью

"В Звановской громаде россияне применили беспилотник — попали в машину, которая доставляла гуманитарную помощь жителям этой фронтовой громады. Ранения получили двое водителей автомобиля", — сообщил глава ОВА.

Также он добавил, что в результате последних обстрелов Донецкой области пятеро погибших — в Родинском. Враг атаковал город FPV-дронами, уничтожил 2 гражданских автомобиля.

Кроме того, Константиновка подверглась двум авиаударам — 3 человека погибли и один ранен, поврежден 21 частный дом, админздание и инфраструктурный объект.

"Каждый, кто до сих пор остается в Донецкой области, подвергает опасности не только себя, но и тех, кто рискует своей жизнью, чтобы привезти помощь в прифронтовые населенные пункты. Будьте ответственными! Эвакуируйтесь своевременно!", — призвал Филашкин.

Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Напомним, что сегодня днем, 9 июля, в Харьковской области прогремели мощные взрывы.

Позже стало известно, что российские войска ракетой атаковали территорию Печенежской громады Харьковской области — есть пострадавший.