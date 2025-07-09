РФ атаковала авто с гуманитарной помощью

В Донецкой области дрон РФ попал в авто с гуманитарной помощью
В Звановской громаде Донецкой области российские оккупанты беспилотником попали в автомобиль, доставлявший гуманитарную помощь местным жителям. В результате вражеского удара ранены два водителя.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в среду, 9 июля, в Telegram.
РФ атаковала автомобиль с гуманитарной помощью
"В Звановской громаде россияне применили беспилотник — попали в машину, которая доставляла гуманитарную помощь жителям этой фронтовой громады. Ранения получили двое водителей автомобиля", — сообщил глава ОВА.
Также он добавил, что в результате последних обстрелов Донецкой области пятеро погибших — в Родинском. Враг атаковал город FPV-дронами, уничтожил 2 гражданских автомобиля.
Кроме того, Константиновка подверглась двум авиаударам — 3 человека погибли и один ранен, поврежден 21 частный дом, админздание и инфраструктурный объект.
"Каждый, кто до сих пор остается в Донецкой области, подвергает опасности не только себя, но и тех, кто рискует своей жизнью, чтобы привезти помощь в прифронтовые населенные пункты. Будьте ответственными! Эвакуируйтесь своевременно!", — призвал Филашкин.
Напомним, что сегодня днем, 9 июля, в Харьковской области прогремели мощные взрывы.
Позже стало известно, что российские войска ракетой атаковали территорию Печенежской громады Харьковской области — есть пострадавший.
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