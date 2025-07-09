Вибухи на Харківщині — яка причина

На Харківщині пролунали вибухи — що відомо
У середу вдень, 9 липня, у Харківській області пролунали вибухи. У Повітряних силах повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Чугуєва Харківської області та Харкова.
Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.
Вибухи на Харківщині 9 липня — що відомо
У середу вдень, 9 липня, у Харківській області пролунали потужні вибухи. Перед цим в регіоні було оголошено повітряну тривогу.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.
Згодом у ПС повідомили про швидкісну повітряну ціль у напрямку Чугуєва Харківської області та Харкова.
Наразі детальної інформації від офіційних джерел про причини та наслідки вибухів на Харківщині немає.
Карта повітряних тривог на момент вибухів на Харківщині
Зазначимо, що на момент вибухів у Харківській області та Харкові було оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо, що пізно ввечері 8 липня у Київській області лунали потужні вибухи — працювали сили ППО.
Також вибухи ввечері 8 липня пролунали у Запорізькій області.
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