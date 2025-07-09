Вибухи на Харківщині — яка причина

Дим внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У середу вдень, 9 липня, у Харківській області пролунали вибухи. У Повітряних силах повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Чугуєва Харківської області та Харкова.

Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

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Вибухи на Харківщині 9 липня — що відомо

У середу вдень, 9 липня, у Харківській області пролунали потужні вибухи. Перед цим в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.

Згодом у ПС повідомили про швидкісну повітряну ціль у напрямку Чугуєва Харківської області та Харкова.

Наразі детальної інформації від офіційних джерел про причини та наслідки вибухів на Харківщині немає.

Скриншот повідомлень ПС ЗСУ/Telegram

Карта повітряних тривог на момент вибухів на Харківщині

Зазначимо, що на момент вибухів у Харківській області та Харкові було оголошено повітряну тривогу.

Карта тривог на момент вибухів на Харківщині. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що пізно ввечері 8 липня у Київській області лунали потужні вибухи — працювали сили ППО.

Також вибухи ввечері 8 липня пролунали у Запорізькій області.