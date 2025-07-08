Вибухи у Запорізькій області 8 липня — чим вдарили росіяни

На Запоріжжі пролунали вибухи — що відомо
Вибухи у Запорізькій області зараз, 8 липня, пролунали під час повітряної тривоги. Російська армія атакує безпілотниками.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
Вибухи на Запоріжжі
Федоров зазначив, що до відбою повітряної тривоги варто залишатися в безпечних місцях.
"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — йдеться у повідомленні.
Голова ОВА також повідомив, що два безпілотника ударного типу рухались в напрямку Дніпровського району міста Запоріжжя.
Додамо, що вибухи у Запорізькій області жителі чули близько 22:45. На території регіону лунає сигнал повітряної тривоги.
Також ми писали, що ввечері 8 липня російські війська обстріляли Херсон. Місце жителі чули потужні вибухи.
Раніше ми повідомляли про вибухи у Миколаєві 8 липня, які пролунали під час повітряної тривоги.
Читайте Новини.LIVE!