Вибухи у Запорізькій області 8 липня — чим вдарили росіяни

Пожежа внаслідок вибуху. Фото ілюстративне: кадр з відео

Вибухи у Запорізькій області зараз, 8 липня, пролунали під час повітряної тривоги. Російська армія атакує безпілотниками.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Вибухи на Запоріжжі

Федоров зазначив, що до відбою повітряної тривоги варто залишатися в безпечних місцях.

"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — йдеться у повідомленні.

Голова ОВА також повідомив, що два безпілотника ударного типу рухались в напрямку Дніпровського району міста Запоріжжя.

Повідомлення Федорова у Telegram

Додамо, що вибухи у Запорізькій області жителі чули близько 22:45. На території регіону лунає сигнал повітряної тривоги.

Карта повітряних тривог станом на 22:51 8 липня. Фото: alerts.in.ua

Також ми писали, що ввечері 8 липня російські війська обстріляли Херсон. Місце жителі чули потужні вибухи.

Раніше ми повідомляли про вибухи у Миколаєві 8 липня, які пролунали під час повітряної тривоги.