Вибухи у Миколаєві 8 липня — чим атакують росіяни

У Миколаєві пролунали потужні вибухи
Вибухи у Миколаєві зараз, 8 липня, пролунали під час повітряної тривоги. Росіяни атакують безпілотниками.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибухи у Миколаєві
Вибухи у Миколаєві жителі чули ввечері близько 22:11. У місті та області лунав сигнал повітряної тривоги.
У Повітряних силах ЗСУ в Telegram повідомляли, що росіяни атакують область безпілотниками.
"БпЛА в південній частині Миколаївщини, курс західний", — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що російська армія FPV-дроном атакувала автозаправну станцію у Марганці Дніпропетровської області.
Також ми повідомляли, що у Харкові загинула 35-річна жінка та постраждали 39 людей через останні російські удари по місту.
Читайте Новини.LIVE!