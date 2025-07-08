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Головна Армія У Миколаєві пролунали потужні вибухи

У Миколаєві пролунали потужні вибухи

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 22:15
Вибухи у Миколаєві 8 липня — чим атакують росіяни
Пожежі внаслідок російського обстрілу. Ілюстративне фото: кадр з відео

Вибухи у Миколаєві зараз, 8 липня, пролунали під час повітряної тривоги. Росіяни атакують безпілотниками.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи у Миколаєві

Вибухи у Миколаєві жителі чули ввечері близько 22:11. У місті та області лунав сигнал повітряної тривоги.

Повітряна тривога
Карта повітряних тривог станом на 22:13 8 липня. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ в Telegram повідомляли, що росіяни атакують область безпілотниками.

"БпЛА в південній частині Миколаївщини, курс західний", — йдеться у повідомленні.

Вибухи Миколаїв
Повідомлення Повітряних сил в Telegram

Раніше ми писали, що російська армія FPV-дроном атакувала автозаправну станцію у Марганці Дніпропетровської області.

Також ми повідомляли, що у Харкові загинула 35-річна жінка та постраждали 39 людей через останні російські удари по місту.

вибух Миколаїв обстріли дрони війна в Україні безпілотник БпЛА
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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