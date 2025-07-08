Взрывы в Николаеве 8 июля - чем атакуют россияне

В Николаеве прогремели мощные взрывы
Взрывы в Николаеве сейчас, 8 июля, прозвучали во время воздушной тревоги. Россияне атакуют беспилотниками.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрывы в Николаеве
Взрывы в Николаеве жители слышали вечером около 22:11. В городе и области раздавался сигнал воздушной тревоги.
В Воздушных силах ВСУ в Telegram сообщали, что россияне атакуют область беспилотниками.
"БпЛА в южной части Николаевщины, курс западный", — говорится в сообщении.
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