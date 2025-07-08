Взрывы в Николаеве 8 июля - чем атакуют россияне

Пожары в результате российского обстрела. Иллюстративное фото: кадр из видео

Взрывы в Николаеве сейчас, 8 июля, прозвучали во время воздушной тревоги. Россияне атакуют беспилотниками.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Николаеве

Взрывы в Николаеве жители слышали вечером около 22:11. В городе и области раздавался сигнал воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:13 8 июля. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ в Telegram сообщали, что россияне атакуют область беспилотниками.

"БпЛА в южной части Николаевщины, курс западный", — говорится в сообщении.

Сообщение Воздушных сил в Telegram

Ранее мы писали, что российская армия FPV-дроном атаковала автозаправочную станцию в Марганце Днепропетровской области.

Также мы сообщали, что в Харькове погибла 35-летняя женщина и пострадали 39 человек из-за последних российских ударов по городу.