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Главная Армия В Николаеве прогремели мощные взрывы

В Николаеве прогремели мощные взрывы

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 22:15
Взрывы в Николаеве 8 июля - чем атакуют россияне
Пожары в результате российского обстрела. Иллюстративное фото: кадр из видео

Взрывы в Николаеве сейчас, 8 июля, прозвучали во время воздушной тревоги. Россияне атакуют беспилотниками.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Николаеве

Взрывы в Николаеве жители слышали вечером около 22:11. В городе и области раздавался сигнал воздушной тревоги.

Повітряна тривога
Карта воздушных тревог по состоянию на 22:13 8 июля. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ в Telegram сообщали, что россияне атакуют область беспилотниками.

"БпЛА в южной части Николаевщины, курс западный", — говорится в сообщении.

Вибухи Миколаїв
Сообщение Воздушных сил в Telegram

Ранее мы писали, что российская армия FPV-дроном атаковала автозаправочную станцию в Марганце Днепропетровской области.

Также мы сообщали, что в Харькове погибла 35-летняя женщина и пострадали 39 человек из-за последних российских ударов по городу.

взрыв Николаев обстрелы дроны война в Украине беспилотник БпЛА
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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