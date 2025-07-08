Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ вдарила по АЗС на Дніпропетровщині — що відомо про наслідки

РФ вдарила по АЗС на Дніпропетровщині — що відомо про наслідки

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 16:39
У Марганці через удар FPV-дроном зайнялася АЗС — деталі обстрілу
Рятувальник працює на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

У вівторок, 8 липня, російська армія FPV-дроном атакувала автозаправну станцію (АЗС) у Марганці Дніпропетровської області. Через влучання сталася пожежа.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Реклама
Читайте також:

Наслідки удару по АЗС

За інформацією рятувальників, після влучання дрона на АЗС зайнявся газовий модуль, колонка та навіс. Загальна площа загоряння — 10 квадратних метрів.

"Займання загасили. Загиблих та травмованих немає. До робіт були залучені дев'ять рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки", — йдеться у повідомленні.

Обстріл АЗС
Пожежа на АЗС після удару дроном. Фото: ДСНС

Раніше ми писали, що вночі 8 липня росіяни вдарили по Дніпропетровській області. Внаслідок атаки постраждав чоловік.

Також ми писали, що напередодні, 7 липня, окупанти завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок цього постраждало 17 людей.

ДСНС АЗС Дніпропетровська область обстріли війна в Україні
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації