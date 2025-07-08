У Марганці через удар FPV-дроном зайнялася АЗС — деталі обстрілу

Рятувальник працює на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

У вівторок, 8 липня, російська армія FPV-дроном атакувала автозаправну станцію (АЗС) у Марганці Дніпропетровської області. Через влучання сталася пожежа.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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За інформацією рятувальників, після влучання дрона на АЗС зайнявся газовий модуль, колонка та навіс. Загальна площа загоряння — 10 квадратних метрів.

"Займання загасили. Загиблих та травмованих немає. До робіт були залучені дев'ять рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки", — йдеться у повідомленні.

Пожежа на АЗС після удару дроном. Фото: ДСНС

Раніше ми писали, що вночі 8 липня росіяни вдарили по Дніпропетровській області. Внаслідок атаки постраждав чоловік.

Також ми писали, що напередодні, 7 липня, окупанти завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок цього постраждало 17 людей.