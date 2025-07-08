Обстріли Запоріжжя 7 липня — в якому стані поранені

Наслідки удару по Запоріжжя. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська 7 липня завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок цього постраждало 17 людей, шестеро з них перебувають під наглядом лікарів.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram 8 липня.

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"Шість людей, постраждалих внаслідок вчорашньої атаки на Запоріжжя, залишаються під наглядом лікарів", — розповів Федоров.

За його словами, серед поранених — чотири чоловіки та двоє жінок. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Наразі їм надається уся необхідна допомога.

Скриншот допису Івана Федорова

Нагадаємо, 7 липня окупанти вдарили по будівлі ТЦК та СП у Запоріжжі. Внаслідок ворожої атаки постраждали військовослужбовці та цивільні.

Крім того, ворог випустив по місту балістичні ракети. Це призвело до руйнування інфраструктури та поранених.