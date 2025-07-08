Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Атака РФ на Запоріжжя — в ОВА розкрили стан поранених

Атака РФ на Запоріжжя — в ОВА розкрили стан поранених

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 09:06
Обстріли Запоріжжя 7 липня — в якому стані поранені
Наслідки удару по Запоріжжя. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська 7 липня завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок цього постраждало 17 людей, шестеро з них перебувають під наглядом лікарів.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram 8 липня.

Реклама
Читайте також:

Обстріли Запоріжжя 8 липня 

"Шість людей, постраждалих внаслідок вчорашньої атаки на Запоріжжя, залишаються під наглядом лікарів", — розповів Федоров. 

За його словами, серед поранених — чотири чоловіки та двоє жінок. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Наразі їм надається уся необхідна допомога. 

Обстріл Запоріжжя 7 липня
Скриншот допису Івана Федорова

Нагадаємо, 7 липня окупанти вдарили по будівлі ТЦК та СП у Запоріжжі. Внаслідок ворожої атаки постраждали військовослужбовці та цивільні.

Крім того, ворог випустив по місту балістичні ракети. Це призвело до руйнування інфраструктури та поранених.

росіяни Запоріжжя обстріли Іван Федоров війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації