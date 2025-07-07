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Головна Армія Атака РФ на Запорізький ТЦК — що відомо про наслідки

Атака РФ на Запорізький ТЦК — що відомо про наслідки

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 15:30
У Запорізькому ТЦК розповіли про наслідки атаки РФ
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Запоріжжя. Фото: ДСНС

У понеділок, 7 липня, російські окупанти обстріляли територію Запорізького обласного ТЦК та СПА. Внаслідок ворожої атаки постраждали військовослужбовці.

Про це інформує пресслужба Запорізького обласного ТЦК та СП.

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Сьогодні, 7 липня, російські війська завдали 4 ударів по території Запорізького обласного ТЦК та СП.

За даними військкомату, серед постраждалих — військовослужбовці роти охорони. Саме ті, хто переведений за висновками ВЛК з бойових підрозділів. Саме ті, хто воював з окупантом на передовій.

Наразі відомо, що двох військовослужбовців госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Крім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали 14 цивільних громадян, пошкоджено приватні житлові будинки та автомобілі.

"Ми розуміємо, чому так відбувається. Це більше інформаційна атака, спрямована на мобілізаційні заходи та емоції громадян України. Прикро, що подекуди дії ворога отримують підтримку саме українців. Попри все — продовжуємо працювати — комплектувати бойові підрозділи та надавати соціальні послуги рідним загиблих воїнів", — зазначили у ТЦК.

Атака на ТЦК
Скриншот повідомлення Запорізького ТЦК/Facebook

Раніше ми інформували, що російські безпілотники влучили в будівлю Харківського обласного ТЦК та СП.

Також ми писали, що російські війська атакували Полтавський ТЦК, внаслідок чого постраждало понад 50 осіб.

росіяни Запоріжжя обстріли війна в Україні ТЦК та СП
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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