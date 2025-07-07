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Главная Армия Атака РФ на Запорожский ТЦК — что известно о последствиях

Атака РФ на Запорожский ТЦК — что известно о последствиях

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 15:30
В Запорожском ТЦК рассказали о последствиях атаки РФ
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Запорожье. Фото: ГСЧС

В понедельник, 7 июля, российские оккупанты обстреляли территорию Запорожского областного ТЦК и СПА. В результате вражеской атаки пострадали военнослужащие.

Об этом информирует пресс-служба Запорожского областного ТЦК и СП.

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Сегодня, 7 июля, российские войска нанесли 4 удара по территории Запорожского областного ТЦК и СП.

По данным военкомата, среди пострадавших — военнослужащие роты охраны. Именно те, кто переведен по заключению ВВК из боевых подразделений. Именно те, кто воевал с оккупантом на передовой.

Известно, что двое военнослужащих госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц, повреждены частные жилые дома и автомобили.

"Мы понимаем, почему так происходит. Это больше информационная атака, направленная на мобилизационные мероприятия и эмоции граждан Украины. Обидно, что иногда действия врага получают поддержку именно украинцев. Несмотря на все — продолжаем работать — комплектовать боевые подразделения и предоставлять социальные услуги родным погибших воинов", — отметили в ТЦК.

Атака на ТЦК
Скриншот сообщения Запорожского ТЦК/Facebook

Ранее мы информировали, что российские беспилотники попали в здание Харьковского областного ТЦК и СП.

Также мы писали, что российские войска атаковали Полтавский ТЦК, в результате чего пострадали более 50 человек.

россияне Запорожье обстрелы война в Украине ТЦК и СП
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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