ТЦК в Полтаві — після удару 3 липня зросла кількість поранених

Наслідки удару по Полтаві 3 липня. Фото: Нацполіція

Російські війська 3 липня завдали удару по територіальному центру комплектування та соціальної підтримки в Полтаві. Після ворожої атаки кількість поранених постійно зростає.

Про це повідомили у Нацполіції.

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"Кількість поранених унаслідок обстрілу ворогом Полтави зросла до 59 людей. Наразі відомо про двох загиблих", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці працюють на місці обстрілу у Полтаві. Фото: Нацполіція

Наслідки удару по Полтаві 3 липня. Фото: Нацполіція

Зазначимо, що попередня кількість постраждалих — 47 осіб.

Нагадаємо, вранці 3 липня РФ завдала удару по будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

Також ворог влучив у житлову будівлю неподалік, де зайнялася пожежа. Внаслідок ворожого удару двоє людей загинули. Ще 59 отримали поранення.