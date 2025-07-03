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Головна Армія У Полтаві зросла кількість постраждалих після удару по ТЦК

У Полтаві зросла кількість постраждалих після удару по ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 23:53
ТЦК в Полтаві — після удару 3 липня зросла кількість поранених
Наслідки удару по Полтаві 3 липня. Фото: Нацполіція

Російські війська 3 липня завдали удару по територіальному центру комплектування та соціальної підтримки в Полтаві. Після ворожої атаки кількість поранених постійно зростає.

Про це повідомили у Нацполіції

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Удар по ТЦК в Полтаві 3 липня

"Кількість поранених унаслідок обстрілу ворогом Полтави зросла до 59 людей. Наразі відомо про двох загиблих", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Полтави 3 липня
Правоохоронці працюють на місці обстрілу у Полтаві. Фото: Нацполіція
Удар по ТЦК у Полтаві 3 липня
Наслідки удару по Полтаві 3 липня. Фото: Нацполіція

Зазначимо, що попередня кількість постраждалих — 47 осіб.

Нагадаємо, вранці 3 липня РФ завдала удару по будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

Також ворог влучив у житлову будівлю неподалік, де зайнялася пожежа. Внаслідок ворожого удару двоє людей загинули. Ще 59 отримали поранення.

обстріли Полтава війна в Україні ТЦК та СП поранення
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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