ТЦК в Полтаві — після удару 3 липня зросла кількість поранених

У Полтаві зросла кількість постраждалих після удару по ТЦК
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Дата публікації: 3 липня 2025 23:53
Наслідки удару по Полтаві 3 липня. Фото: Нацполіція
Російські війська 3 липня завдали удару по територіальному центру комплектування та соціальної підтримки в Полтаві. Після ворожої атаки кількість поранених постійно зростає.
Про це повідомили у Нацполіції.
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Удар по ТЦК в Полтаві 3 липня
"Кількість поранених унаслідок обстрілу ворогом Полтави зросла до 59 людей. Наразі відомо про двох загиблих", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що попередня кількість постраждалих — 47 осіб.
Нагадаємо, вранці 3 липня РФ завдала удару по будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.
Також ворог влучив у житлову будівлю неподалік, де зайнялася пожежа. Внаслідок ворожого удару двоє людей загинули. Ще 59 отримали поранення.
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