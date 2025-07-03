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Головна Армія РФ атакувала Полтавський ТЦК — є загиблі та поранені

РФ атакувала Полтавський ТЦК — є загиблі та поранені

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 10:20
Росіяни атакували Полтавський ТЦК — деталі
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У четвер зранку, 3 липня, російські війська атакували Полтаву. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

Про це інформує пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у Telegram.

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За інформацією Сухопутних військ, сьогодні, 3 липня близько 9:00 ворог завдав удару по місту Полтава. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

Через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку.

На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, серед цивільних. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється та буде повідомлена додатково.

Атака на ТЦК
Скриншот повідомлення Сухопутних військ/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно росіяни завдали удару безпілотником поряд з будівлею одного з районних ТЦК у Кривому Розі.

А вночі, 3 липня, в Одесі лунали потужні вибухи — росіяни атакували місто.

обстріли Полтава війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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