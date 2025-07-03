Россияне атаковали Полтавский ТЦК - детали

РФ атаковала Полтавский ТЦК — есть погибшие и раненые
В четверг утром, 3 июля, российские войска атаковали Полтаву. В результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.
Об этом информирует пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Telegram.
Обстрел Полтавского ТЦК — что известно
По информации Сухопутных войск, сегодня, 3 июля около 9:00 враг нанес удар по городу Полтава. В результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.
Из-за другого попадания, вблизи Полтавского областного ТЦК и СП, возник пожар на территории частного жилого дома.
К сожалению, есть погибшие и раненые, в частности, среди гражданских. На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется и будет сообщена дополнительно.
Напомним, что недавно россияне нанесли удар беспилотником рядом со зданием одного из районных ТЦК в Кривом Роге.
А ночью, 3 июля, в Одессе раздавались мощные взрывы — россияне атаковали город.
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