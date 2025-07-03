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Главная Армия РФ атаковала Полтавский ТЦК — есть погибшие и раненые

РФ атаковала Полтавский ТЦК — есть погибшие и раненые

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 10:20
Россияне атаковали Полтавский ТЦК - детали
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В четверг утром, 3 июля, российские войска атаковали Полтаву. В результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

Об этом информирует пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Telegram.

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По информации Сухопутных войск, сегодня, 3 июля около 9:00 враг нанес удар по городу Полтава. В результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

Из-за другого попадания, вблизи Полтавского областного ТЦК и СП, возник пожар на территории частного жилого дома.

К сожалению, есть погибшие и раненые, в частности, среди гражданских. На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется и будет сообщена дополнительно.

Атака на ТЦК
Скриншот сообщения Сухопутных войск/Telegram

Напомним, что недавно россияне нанесли удар беспилотником рядом со зданием одного из районных ТЦК в Кривом Роге.

А ночью, 3 июля, в Одессе раздавались мощные взрывы — россияне атаковали город.

обстрелы Полтава война в Украине Россия атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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