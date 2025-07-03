ТЦК Полтава — яка ситуація в місті після обстрілу 3 липня

Удар по ТЦК у Полтаві — з'явилися нові деталі від ДСНС
Після удару по територіальному центру комплектування та соціальної підтримки у Полтаві 3 липня рятувальники вже завершили розбір завалів. Станом на зараз відомо про двох загиблих та 47 поранених.
Про це повідомила речниця ГУ ДСНС у Полтавській області Світлана Рибалко в ефірі День.LIVE та у поліції Полтавської області.
Наслідки удару по ТЦК у Полтаві 3 липня
Рибалко розповіла, що за попередньою інформацією у лікарнях перебувають десятеро людей: четверо з них у важкому стані, ще четверо — середньої тяжкості.
"Десять осіб вдалося врятувати рятувальникам, з них чотирьох деблокували з-під завалів укриття, також є люди, які звернулися по допомогу, але від госпіталізації відмовилися. Загинули ті, хто на момент удару перебував на відкритій території", — йдеться у повідомленні.
Речниця ДСНС також зазначила, що інформація щодо поранень постійно оновлюється, проте даних про застосування касетних боєприпасів цього разу не зафіксовано.
Водночас у поліції повідомили, що станом на 14:30 відомо про 47 поранених і кількість продовжує зростати. Серед травмованих — двоє поліцейських. За словами правоохоронців, усім постраждалим медики надають необхідну допомогу.
Крім того, слідчі поліції та СБУ Полтавщини продовжують документувати наслідки воєнного злочину РФ та закликають українців не ігнорувати повітряну тривогу.
"Наголошуємо, що ворог підступний і непередбачуваний, тому закликаємо бути пильними й обережними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У разі виявлення фактів перешкоджання громадянам у доступі до укриття одразу повідомляйте поліцію за номером 102", — наголосили у поліції.
Нагадаємо, зранку 3 липня у Полтаві прогримів потужний вибух. Місцевих жителів попереджали про атаку російських дронів.
Невдовзі стало відомо, що окупанти вдарили по одному з ТЦК в місті. Внаслідок цього виникла пожежа та постраждали приватні будинки, які були поруч.
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