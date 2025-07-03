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Головна Армія Удар по ТЦК у Полтаві — з'явилися нові деталі від ДСНС

Удар по ТЦК у Полтаві — з'явилися нові деталі від ДСНС

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 16:45
ТЦК Полтава — яка ситуація в місті після обстрілу 3 липня
Наслідки удару по Полтаві 3 липня. Фото: ДСНС

Після удару по територіальному центру комплектування та соціальної підтримки у Полтаві 3 липня рятувальники вже завершили розбір завалів. Станом на зараз відомо про двох загиблих та 47 поранених.

Про це повідомила речниця ГУ ДСНС у Полтавській області Світлана Рибалко в ефірі День.LIVE та у поліції Полтавської області.

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Наслідки удару по ТЦК у Полтаві 3 липня

Рибалко розповіла, що за попередньою інформацією у лікарнях перебувають десятеро людей: четверо з них у важкому стані, ще четверо — середньої тяжкості. 

"Десять осіб вдалося врятувати рятувальникам, з них чотирьох деблокували з-під завалів укриття, також є люди, які звернулися по допомогу, але від госпіталізації відмовилися. Загинули ті, хто на момент удару перебував на відкритій території", — йдеться у повідомленні.

Речниця ДСНС також зазначила, що інформація щодо поранень постійно оновлюється, проте даних про застосування касетних боєприпасів цього разу не зафіксовано.

Водночас у поліції повідомили, що станом на 14:30 відомо про 47 поранених і кількість продовжує зростати. Серед травмованих — двоє поліцейських. За словами правоохоронців, усім постраждалим медики надають необхідну допомогу. 

Удар по ТЦК у Полтаві 3 липня
Рятувальники гасять пожежу після обстрілу у Полтаві. Фото: Нацполіція
Обстріл Полтави 3 липня
Наслідки удару по Полтаві 3 липня. Фото: Нацполіція
Атака на ТЦК у Полтаві 3 липня
Наслідки удару по Полтаві 3 липня. Фото: Нацполіція

Крім того, слідчі поліції та СБУ Полтавщини продовжують документувати наслідки воєнного злочину РФ та закликають українців не ігнорувати повітряну тривогу.

"Наголошуємо, що ворог підступний і непередбачуваний, тому закликаємо бути пильними й обережними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У разі виявлення фактів перешкоджання громадянам у доступі до укриття одразу повідомляйте поліцію за номером 102", — наголосили у поліції.

Нагадаємо, зранку 3 липня у Полтаві прогримів потужний вибух. Місцевих жителів попереджали про атаку російських дронів.

Невдовзі стало відомо, що окупанти вдарили по одному з ТЦК в місті. Внаслідок цього виникла пожежа та постраждали приватні будинки, які були поруч. 

ДСНС вибух обстріли Полтава війна в Україні ТЦК та СП
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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