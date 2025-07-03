У Полтаві пролунали вибухи фіксується рух БпЛА

У Полтавській області пролунав гучний вибух
Зранку, 3 липня, в Полтавській громаді зафіксували звуки вибуху. Місцева влада закликала громадян не нехтувати сигналами тривоги та перебувати в укриттях до офіційного відбою.
Про це повідомили у пресслужбі Полтавської ОВА.
На Полтавщині фіксували ворожий дрон
У Полтавській області близько о 08:48 пролунав гучний вибух. Раніше Командування Повітряних сил публікувало повідомлення про ворожі безпілотники, які рухаються в напрямку Полтави з півночі та заходу.
У зв’язку з цим жителів регіону просять не залишати укриттів та дотримуватись усіх заходів безпеки.
Станом на ранок о 08:50, 3 липня, карта повітряних тривог в Україні мала такий вигляд.
Офіційна інформація щодо наслідків або уражень наразі не оприлюднена.
Нагадаємо, Росія атакувала Одесу безпілотниками в ніч проти 3 липня. У місті лунали гучні вибухи.
Також вчора прогриміло два потужні вибухи у Житомирі — стало відомо про кількість постраждалих та що трапилось.
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