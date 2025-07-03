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Головна Армія У Полтавській області пролунав гучний вибух

У Полтавській області пролунав гучний вибух

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Дата публікації: 3 липня 2025 08:53
У Полтаві пролунали вибухи фіксується рух БпЛА
Дим у небі. Фото ілюстративне: кадр з відео

Зранку, 3 липня, в Полтавській громаді зафіксували звуки вибуху. Місцева влада закликала громадян не нехтувати сигналами тривоги та перебувати в укриттях до офіційного відбою.

Про це повідомили у пресслужбі Полтавської ОВА.

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У Полтавській області близько о 08:48 пролунав гучний вибух. Раніше Командування Повітряних сил публікувало повідомлення про ворожі безпілотники, які рухаються в напрямку Полтави з півночі та заходу.

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Повідомлення ПС ЗСУ. Фото: скриншот

У зв’язку з цим жителів регіону просять не залишати укриттів та дотримуватись усіх заходів безпеки. 

Станом на ранок о 08:50, 3 липня, карта повітряних тривог в Україні мала такий вигляд.

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Карта повітряних тривог в Україні. Фото: скриншот

Офіційна інформація щодо наслідків або уражень наразі не оприлюднена.

Нагадаємо, Росія атакувала Одесу безпілотниками в ніч проти 3 липня. У місті лунали гучні вибухи

Також вчора прогриміло два потужні вибухи у Житомирі — стало відомо про кількість постраждалих та що трапилось.

вибух Полтава Полтавська область повітряна тривога дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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