В Полтаве прогремели взрывы фиксируется движение БпЛА

В Полтавской области прогремел громкий взрыв
Утром, 3 июля, в Полтавской общине зафиксировали звуки взрыва. Местные власти призвали граждан не пренебрегать сигналами тревоги и находиться в укрытиях до официального отбоя.
Об этом сообщили в пресс-службе Полтавской ОГА.
На Полтавщине фиксировали вражеский дрон
В Полтавской области около 08:48 прогремел громкий взрыв. Ранее Командование Воздушных сил публиковало сообщение о вражеских беспилотниках, которые движутся в направлении Полтавы с севера и запада.
В связи с этим жителей региона просят не покидать укрытий и соблюдать все меры безопасности.
По состоянию на утро в 08:50, 3 июля, карта воздушных тревог в Украине выглядела так.
Официальная информация о последствиях или поражениях пока не обнародована.
Напомним, Россия атаковала Одессу беспилотниками в ночь на 3 июля. В городе раздавались громкие взрывы.
Также вчера прогремело два мощных взрыва в Житомире — стало известно о количестве пострадавших и что случилось.
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