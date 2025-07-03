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Главная Армия В Полтавской области прогремел громкий взрыв

В Полтавской области прогремел громкий взрыв

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Дата публикации 3 июля 2025 08:53
В Полтаве прогремели взрывы фиксируется движение БпЛА
Дым в небе. Фото иллюстративное: кадр из видео

Утром, 3 июля, в Полтавской общине зафиксировали звуки взрыва. Местные власти призвали граждан не пренебрегать сигналами тревоги и находиться в укрытиях до официального отбоя.

Об этом сообщили в пресс-службе Полтавской ОГА.

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В Полтавской области около 08:48 прогремел громкий взрыв. Ранее Командование Воздушных сил публиковало сообщение о вражеских беспилотниках, которые движутся в направлении Полтавы с севера и запада.

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Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот

В связи с этим жителей региона просят не покидать укрытий и соблюдать все меры безопасности.

По состоянию на утро в 08:50, 3 июля, карта воздушных тревог в Украине выглядела так.

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Карта воздушных тревог в Украине. Фото: скриншот

Официальная информация о последствиях или поражениях пока не обнародована.

Напомним, Россия атаковала Одессу беспилотниками в ночь на 3 июля. В городе раздавались громкие взрывы.

Также вчера прогремело два мощных взрыва в Житомире — стало известно о количестве пострадавших и что случилось.

взрыв Полтава Полтавская область воздушная тревога дроны
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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