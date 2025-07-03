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Главная Армия Удар по ТЦК в Полтаве — появились новые детали от ГСЧС

Удар по ТЦК в Полтаве — появились новые детали от ГСЧС

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 16:45
ТЦК Полтава — какая ситуация в городе после обстрела 3 июля
Последствия удара по Полтаве 3 июля. Фото: ГСЧС

После удара по территориальному центру комплектования и социальной поддержки в Полтаве 3 июля спасатели уже завершили разбор завалов. По состоянию на сейчас известно о двух погибших и 47 раненых.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко в эфире День.LIVE и в полиции Полтавской области.

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Последствия удара по ТЦК в Полтаве 3 июля

Рыбалко рассказала, что по предварительной информации, в больницах находятся десять человек: четверо из них в тяжелом состоянии, еще четверо — средней тяжести.

"Десять человек удалось спасти спасателям, из них четырех деблокировали из-под завалов укрытия, также есть люди, которые обратились за помощью, но от госпитализации отказались. Погибли те, кто на момент удара находился на открытой территории", — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь ГСЧС также отметила, что информация о ранениях постоянно обновляется, однако данных о применении кассетных боеприпасов на этот раз не зафиксировано.

В то же время в полиции сообщили, что по состоянию на 14:30 известно о 47 раненых и количество продолжает расти. Среди травмированных — двое полицейских. По словам правоохранителей, всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

Удар по ТЦК у Полтаві 3 липня
Спасатели тушат пожар после обстрела в Полтаве. Фото: Нацполиция
Обстріл Полтави 3 липня
Последствия удара по Полтаве 3 июля. Фото: Нацполиция
Атака на ТЦК у Полтаві 3 липня
Последствия удара по Полтаве 3 июля. Фото: Нацполиция

Кроме того, следователи полиции и СБУ Полтавщины продолжают документировать последствия военного преступления РФ и призывают украинцев не игнорировать воздушную тревогу.

"Подчеркиваем, что враг коварен и непредсказуем, поэтому призываем быть бдительными и осторожными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. В случае выявления фактов препятствования гражданам в доступе к укрытию — сразу сообщайте в полицию по номеру 102", — отметили в полиции.

Напомним, утром 3 июля в Полтаве прогремел мощный взрыв. Местных жителей предупреждали об атаке российских дронов.

Незадолго стало известно, что оккупанты ударили по одному из ТЦК в городе. В результате возник пожар и пострадали частные дома, которые были рядом.

ГСЧС взрыв обстрелы Полтава война в Украине ТЦК и СП
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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