ТЦК в Полтаве — после удара 3 июля возросло количество раненых

В Полтаве возросло количество пострадавших после удара по ТЦК
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Дата публикации 3 июля 2025 23:53
Последствия удара по Полтаве 3 июля. Фото: Нацполиция
Российские войска 3 июля нанесли удар по территориальному центру комплектования и социальной поддержки в Полтаве. После вражеской атаки количество раненых постоянно растет.
Об этом сообщили в Нацполиции.
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Удар по ТЦК в Полтаве 3 июля
"Количество раненых в результате обстрела врагом Полтавы возросло до 59 человек. Сейчас известно о двух погибших", — говорится в сообщении.
Отметим, что передняя количество пострадавших — 47 человек.
Напомним, утром 3 июля РФ нанесла удар по зданию Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.
Также враг попал в жилое здание неподалеку, где загорелся пожар. В результате вражеского удара два человека погибли. Еще 59 получили ранения.
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