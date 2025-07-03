ТЦК в Полтаве — после удара 3 июля возросло количество раненых

Последствия удара по Полтаве 3 июля. Фото: Нацполиция

Российские войска 3 июля нанесли удар по территориальному центру комплектования и социальной поддержки в Полтаве. После вражеской атаки количество раненых постоянно растет.

Об этом сообщили в Нацполиции.

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"Количество раненых в результате обстрела врагом Полтавы возросло до 59 человек. Сейчас известно о двух погибших", — говорится в сообщении.

Правоохранители работают на месте обстрела в Полтаве. Фото: Нацполиция

Последствия удара по Полтаве 3 июля. Фото: Нацполиция

Отметим, что передняя количество пострадавших — 47 человек.

Напомним, утром 3 июля РФ нанесла удар по зданию Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

Также враг попал в жилое здание неподалеку, где загорелся пожар. В результате вражеского удара два человека погибли. Еще 59 получили ранения.