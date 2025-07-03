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Главная Армия В Полтаве возросло количество пострадавших после удара по ТЦК

В Полтаве возросло количество пострадавших после удара по ТЦК

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 23:53
ТЦК в Полтаве — после удара 3 июля возросло количество раненых
Последствия удара по Полтаве 3 июля. Фото: Нацполиция

Российские войска 3 июля нанесли удар по территориальному центру комплектования и социальной поддержки в Полтаве. После вражеской атаки количество раненых постоянно растет.

Об этом сообщили в Нацполиции.

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Удар по ТЦК в Полтаве 3 июля

"Количество раненых в результате обстрела врагом Полтавы возросло до 59 человек. Сейчас известно о двух погибших", — говорится в сообщении.

Обстріл Полтави 3 липня
Правоохранители работают на месте обстрела в Полтаве. Фото: Нацполиция
Удар по ТЦК у Полтаві 3 липня
Последствия удара по Полтаве 3 июля. Фото: Нацполиция

Отметим, что передняя количество пострадавших — 47 человек.

Напомним, утром 3 июля РФ нанесла удар по зданию Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

Также враг попал в жилое здание неподалеку, где загорелся пожар. В результате вражеского удара два человека погибли. Еще 59 получили ранения.

обстрелы Полтава война в Украине ТЦК и СП ранение
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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