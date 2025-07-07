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Головна Армія Пошкоджено університет — ОВА про наслідки атаки РФ на Запоріжжя

Пошкоджено університет — ОВА про наслідки атаки РФ на Запоріжжя

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 16:01
Атака РФ на Запоріжжя — пошкоджено корпус університету
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Запоріжжя. Фото: ДСНС/Telegram

У понеділок, 7 липня, російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу поранено цивільних, також пошкоджено корпус університету.

Про це повідомив речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко в ефірі День.LIVE.

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За даними речника ОВА, внаслідок сьогоднішньої атаки РФ на Запоріжжя відомо про 17 поранених. Також пошкоджено приватні будинки та корпус університету.


 
Олександр Коваленко зазначив, що зранку російські війська завдали ударів по приватній забудові та господарських спорудах. Серед пошкоджених будівель — корпус Запорізької національної політехніки.

За словами речника ОВА, наразі відомо про 17 поранених людей, четверо з них шпиталізовані, 11 надали невідкладну допомогу, ще декілька людей перебувають на обстеженні.

"Сьогодні терористи атакували Запоріжжя ударними дронами типу "Шахед" або "Ланцет". Це сталося приблизно в проміжках часу між 10 та 11 годиною. Зафіксовано кілька влучань. Кілька десятків будинків пошкоджено, кілька вщент зруйновано, це автівки, це господарські споруди. Національний університет "Запорізька політехніка" постраждав, один з навчальних корпусів, влучання сталося в дах цього п'ятиповерхового корпусу, там зайнялася пожежа. На території також зруйновано чимало приміщень", — розповів речник ОВА.

Водночас він додав, що ліквідація наслідків російської атаки відбувається під час постійних повітряних тривог. За його словами, протягом сьогоднішнього дня постійні загрози.

"На щастя, минулося бех жертв. Щодо електроенергії — тривають відновлювальні роботи. Сподіваємося, що до кінця доби всі люди будуть з електроенергією", — резюмував Коваленко.

Раніше ми інформували, що росіяни атакували Запоріжжя, внаслідок чого є постраждалі.

Також ми писали, що у понеділок, 7 липня, російські окупанти обстріляли територію Запорізького обласного ТЦК.

росіяни Запоріжжя обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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