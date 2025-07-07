Атака РФ на Запорожье — поврежден корпус университета

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Запорожье. Фото: ГСЧС/Telegram

В понедельник, 7 июля, российские войска атаковали Запорожье. В результате вражеского обстрела ранены гражданские, также поврежден корпус университета.

Об этом сообщил представитель Запорожской ОВА Александр Коваленко в эфире День.LIVE.

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По данным представителя ОВА, в результате сегодняшней атаки РФ на Запорожье известно о 17 раненых. Также повреждены частные дома и корпус университета.





Александр Коваленко отметил, что утром российские войска нанесли удары по частной застройке и хозяйственным постройкам. Среди поврежденных зданий — корпус Запорожской национальной политехники.

По словам представителя ОВА, пока известно о 17 раненых людях, четверо из них госпитализированы, 11 оказали неотложную помощь, еще несколько человек находятся на обследовании.

"Сегодня террористы атаковали Запорожье ударными дронами типа "Шахед" или "Ланцет". Это произошло примерно в промежутках времени между 10 и 11 часами. Зафиксировано несколько попаданий. Несколько десятков домов повреждены, несколько полностью разрушены, это машины, это хозяйственные постройки. Национальный университет "Запорожская политехника" пострадал, один из учебных корпусов, попадание произошло в крышу этого пятиэтажного корпуса, там загорелся пожар. На территории также разрушено немало помещений", — рассказал представитель ОВА.

В то же время он добавил, что ликвидация последствий российской атаки происходит во время постоянных воздушных тревог. По его словам, в течение сегодняшнего дня постоянные угрозы.

"К счастью, обошлось без жертв. По электроэнергии — продолжаются восстановительные работы. Надеемся, что до конца суток все люди будут с электроэнергией", — резюмировал Коваленко.

Ранее мы информировали, что россияне атаковали Запорожье, в результате чего есть пострадавшие.

Также мы писали, что в понедельник, 7 июля, российские оккупанты обстреляли территорию Запорожского областного ТЦК.