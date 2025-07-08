Обстрелы Запорожья 7 июля — в каком состоянии раненые

Атака РФ на Запорожье — в ОВА раскрыли состояние раненых
Российские войска 7 июля нанесли удар по Запорожью. В результате этого пострадали 17 человек, шестеро из них находятся под наблюдением врачей.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram 8 июля.
Обстрелы Запорожья 8 июля
"Шесть человек, пострадавших в результате вчерашней атаки на Запорожье, остаются под наблюдением врачей", — рассказал Федоров.
По его словам, среди раненых — четверо мужчин и две женщины. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь.
Напомним, 7 июля оккупанты ударили по зданию ТЦК и СП в Запорожье. В результате вражеской атаки пострадали военнослужащие и гражданские.
Кроме того, враг выпустил по городу баллистические ракеты. Это привело к разрушению инфраструктуры и раненым.
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