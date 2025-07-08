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Главная Армия Атака РФ на Запорожье — в ОВА раскрыли состояние раненых

Атака РФ на Запорожье — в ОВА раскрыли состояние раненых

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 09:06
Обстрелы Запорожья 7 июля — в каком состоянии раненые
Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские войска 7 июля нанесли удар по Запорожью. В результате этого пострадали 17 человек, шестеро из них находятся под наблюдением врачей.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram 8 июля.

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Обстрелы Запорожья 8 июля

"Шесть человек, пострадавших в результате вчерашней атаки на Запорожье, остаются под наблюдением врачей", — рассказал Федоров.

По его словам, среди раненых — четверо мужчин и две женщины. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь.

Обстріл Запоріжжя 7 липня
Скриншот сообщения Ивана Федорова

Напомним, 7 июля оккупанты ударили по зданию ТЦК и СП в Запорожье. В результате вражеской атаки пострадали военнослужащие и гражданские.

Кроме того, враг выпустил по городу баллистические ракеты. Это привело к разрушению инфраструктуры и раненым.

россияне Запорожье обстрелы Иван Федоров война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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