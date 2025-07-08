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Головна Армія Росіяни вдарили по Дніпропетровській області — є поранений

Росіяни вдарили по Дніпропетровській області — є поранений

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 08:30
Обстріли Дніпропетровської області 8 липня — є поранений
Наслідки удару по Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські війська у ніч проти 8 липня атакували Дніпропетровську область FPV-дронами та артилерією. Внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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Обстріли Дніпропетровської області 8 липня 

Лисак розповів, що росіяни продовжували атаки на Нікопольщину і для цього застосували FPV-дрони та артилерію. Під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади.

"Поранений 37-річний чоловік. Його госпіталізували. Стан — середньої тяжкості. Пошкоджене авто. Яких ще збитків завдав ворог, з'ясовуємо", — йдеться у повідомленні.

Обстріли Дніпропетровської області 8 липня
Скриншот допису Сергія Лисака

Нагадаємо, за останню добу окупанти завдали понад 500 ударів по Запорізькій області. Надійшло 64 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів, гаражів та адмінбудівель.

Крім того, 7 липня загарбники масовано атакували Харків "шахедами". Упродовж лише десятьох хвилин зафіксували шість влучань по житлових районах і вулицях міста.

росіяни Дніпропетровська область обстріли війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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