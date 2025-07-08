Обстріли Дніпропетровської області 8 липня — є поранений

Наслідки удару по Дніпропетровській області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські війська у ніч проти 8 липня атакували Дніпропетровську область FPV-дронами та артилерією. Внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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Лисак розповів, що росіяни продовжували атаки на Нікопольщину і для цього застосували FPV-дрони та артилерію. Під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади.

"Поранений 37-річний чоловік. Його госпіталізували. Стан — середньої тяжкості. Пошкоджене авто. Яких ще збитків завдав ворог, з'ясовуємо", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Сергія Лисака

Нагадаємо, за останню добу окупанти завдали понад 500 ударів по Запорізькій області. Надійшло 64 повідомлення про пошкодження житлових будинків, автомобілів, гаражів та адмінбудівель.

Крім того, 7 липня загарбники масовано атакували Харків "шахедами". Упродовж лише десятьох хвилин зафіксували шість влучань по житлових районах і вулицях міста.