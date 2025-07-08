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Главная Армия Россияне ударили по Днепропетровской области — есть раненый

Россияне ударили по Днепропетровской области — есть раненый

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 08:30
Обстрелы Днепропетровской области 8 июля — есть раненый
Последствия удара по Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские войска в ночь на 8 июля атаковали Днепропетровскую область FPV-дронами и артиллерией. В результате вражеской атаки пострадал мужчина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Обстрелы Днепропетровской области 8 июля

Лысак рассказал, что россияне продолжали атаки на Никопольщину и для этого применили FPV-дроны и артиллерию. Под ударом были Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская громады.

"Ранен 37-летний мужчина. Его госпитализировали. Состояние — средней тяжести. Повреждено авто. Какой еще ущерб нанес враг, выясняем", — говорится в сообщении.

Обстріли Дніпропетровської області 8 липня
Скриншот сообщения Сергея Лысака

Напомним, за последние сутки оккупанты нанесли более 500 ударов по Запорожской области. Поступило 64 сообщения о повреждении жилых домов, автомобилей, гаражей и админзданий.

Кроме того, 7 июля захватчики массированно атаковали Харьков "шахедами". В течение всего десяти минут зафиксировали шесть попаданий по жилым районам и улицам города.

россияне Днепропетровская область обстрелы война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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