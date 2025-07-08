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Главная Армия РФ ударила по АЗС на Днепропетровщине — какие последствия

РФ ударила по АЗС на Днепропетровщине — какие последствия

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 16:39
В Марганце из-за удара FPV-дроном загорелась АЗС - детали обстрела
Спасатель работает на месте обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

Во вторник, 8 июля, российская армия FPV-дроном атаковала автозаправочную станцию (АЗС) в Марганце Днепропетровской области. Из-за попадания произошел пожар.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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По информации спасателей, после попадания дрона на АЗС загорелся газовый модуль, колонка и навес. Общая площадь возгорания — 10 квадратных метров.

"Возгорание потушили. Погибших и травмированных нет. К работам были привлечены девять спасателей и две единицы пожарно-спасательной техники", — говорится в сообщении.

Обстріл АЗС
Пожар на АЗС после удара дроном. Фото: ГСЧС

Ранее мы писали, что ночью 8 июля россияне ударили по Днепропетровской области. В результате атаки пострадал мужчина.

Также мы писали, что накануне, 7 июля, оккупанты нанесли удар по Запорожью. Вследствие этого пострадало 17 человек.

ГСЧС АЗС Днепропетровская область обстрелы война в Украине
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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