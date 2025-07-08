Взрывы в Запорожской области 8 июля - чем ударили россияне

В Запорожской области прогремели взрывы — что известно
Взрывы в Запорожской области сейчас, 8 июля, прозвучали во время воздушной тревоги. Российская армия атакует беспилотниками.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.
Взрывы на Запорожье
Федоров отметил, что до отбоя воздушной тревоги стоит оставаться в безопасных местах.
"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — говорится в сообщении.
Председатель ОВА также сообщил, что два беспилотника ударного типа двигались в направлении Днепровского района города Запорожья.
Добавим, что взрывы в Запорожской области жители слышали около 22:45. На территории региона раздается сигнал воздушной тревоги.
Также мы писали, что вечером 8 июля российские войска обстреляли Херсон. Местные жители слышали мощные взрывы.
Ранее мы сообщали о взрывах в Николаеве 8 июля, которые прозвучали во время воздушной тревоги.
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