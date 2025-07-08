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Главная Армия В Запорожской области прогремели взрывы — что известно

В Запорожской области прогремели взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 22:51
Взрывы в Запорожской области 8 июля - чем ударили россияне
Пожар в результате взрыва. Фото иллюстративное: кадр из видео

Взрывы в Запорожской области сейчас, 8 июля, прозвучали во время воздушной тревоги. Российская армия атакует беспилотниками.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.

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Федоров отметил, что до отбоя воздушной тревоги стоит оставаться в безопасных местах.

"Взрывы в Запорожской области. До отбоя оставайтесь в безопасных местах", — говорится в сообщении.

Председатель ОВА также сообщил, что два беспилотника ударного типа двигались в направлении Днепровского района города Запорожья.

Запоріжжя вибухи
Сообщение Федорова в Telegram

Добавим, что взрывы в Запорожской области жители слышали около 22:45. На территории региона раздается сигнал воздушной тревоги.

Повітряна тривога
Карта воздушных тревог по состоянию на 22:51 8 июля. Фото: alerts.in.ua

Также мы писали, что вечером 8 июля российские войска обстреляли Херсон. Местные жители слышали мощные взрывы.

Ранее мы сообщали о взрывах в Николаеве 8 июля, которые прозвучали во время воздушной тревоги.

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Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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