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Главная Армия На Харьковщине прогремели взрывы — что известно

На Харьковщине прогремели взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 14:21
Взрывы на Харьковщине — какая причина
Дым в результате взрыва. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В среду днем, 9 июля, в Харьковской области прогремели взрывы. В Воздушных силах сообщали о скоростной цели в направлении Чугуева Харьковской области и Харькова.

Об этом информирует пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.

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Взрывы на Харьковщине 9 июля — что известно

В среду днем, 9 июля, в Харьковской области прогремели мощные взрывы. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Позже в ВС сообщили о скоростной воздушной цели в направлении Чугуева Харьковской области и Харькова.

Сейчас подробной информации от официальных источников о причинах и последствиях взрывов в Харьковской области нет.

атака на Харківщину
Скриншот сообщений ВС ВСУ/Telegram

Карта воздушных тревог на момент взрывов в Харьковской области

Отметим, что на момент взрывов в Харьковской области и Харькове была объявлена воздушная тревога.

Атака на Харківщину
Карта тревог на момент взрывов на Харьковщине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что поздно вечером 8 июля в Киевской области раздавались мощные взрывы — работали силы ПВО.

Также взрывы вечером 8 июля прогремели в Запорожской области.

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Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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