Взрывы на Харьковщине — какая причина

На Харьковщине прогремели взрывы — что известно
В среду днем, 9 июля, в Харьковской области прогремели взрывы. В Воздушных силах сообщали о скоростной цели в направлении Чугуева Харьковской области и Харькова.
Об этом информирует пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.
Взрывы на Харьковщине 9 июля — что известно
В среду днем, 9 июля, в Харьковской области прогремели мощные взрывы. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Позже в ВС сообщили о скоростной воздушной цели в направлении Чугуева Харьковской области и Харькова.
Сейчас подробной информации от официальных источников о причинах и последствиях взрывов в Харьковской области нет.
Карта воздушных тревог на момент взрывов в Харьковской области
Отметим, что на момент взрывов в Харьковской области и Харькове была объявлена воздушная тревога.
Напомним, что поздно вечером 8 июля в Киевской области раздавались мощные взрывы — работали силы ПВО.
Также взрывы вечером 8 июля прогремели в Запорожской области.
Читайте Новини.LIVE!