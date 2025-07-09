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Главная Армия РФ дроном ударила по дому на Херсонщине, погиб малыш — фото

РФ дроном ударила по дому на Херсонщине, погиб малыш — фото

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 19:35
В Херсонской области россияне беспилотником атаковали частный дом - погиб ребенок
Спасатель работает на месте обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

В среду, 9 июля, в Херсонской области россияне беспилотником атаковали частный дом. В результате обстрела погиб малыш.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации (ХОВА) Александр Прокудин в Telegram.

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Детали обстрела

По словам Прокудина, трагедия произошла в селе Правдиное Херсонской области. Российский дрон атаковал жилой дом, в котором находился ребенок. От полученных ранений мальчик, которому было всего 1 год и 2 месяца, погиб.

"Террористы днем атаковали из ударного дрона дом в селе Правдиное, где малыш находился вместе с прабабушкой", — говорится в сообщении.

Херсонська область загинув малюк Правдине
Малыш, который погиб во время обстрела. Фото: Александр Прокудин / Telegram

Председатель ОВА добавил, что россия целенаправленно ударила по дому гражданских.

"Эти детские игрушки, разбросанные взрывной волной, принадлежали Диме, которому был всего год и два месяца. Сегодня его убила Россия — безжалостно и целенаправленно. Мне сложно подобрать слова, чтобы описать всю боль, которую я чувствую", — подытожил Прокудин.

Херсонська область загинув малюк Правдине
Детские игрушки, разбросанные взрывной волной. Фото: Александр Прокудин / Telegram
Херсонська область загинув малюк Правдине
Дом, который обстреляли россияне. Фото: Александр Прокудин / Telegram

Ранее мы писали, что в Донецкой области дрон РФ попал в авто с гуманитарной помощью.

Также мы сообщали, что российские войска атаковали территорию Печенежской громады Харьковской области.

смерть дети обстрелы Херсонская область война в Украине
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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