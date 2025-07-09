В Херсонской области россияне беспилотником атаковали частный дом - погиб ребенок

РФ дроном ударила по дому на Херсонщине, погиб малыш — фото
В среду, 9 июля, в Херсонской области россияне беспилотником атаковали частный дом. В результате обстрела погиб малыш.
Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации (ХОВА) Александр Прокудин в Telegram.
Детали обстрела
По словам Прокудина, трагедия произошла в селе Правдиное Херсонской области. Российский дрон атаковал жилой дом, в котором находился ребенок. От полученных ранений мальчик, которому было всего 1 год и 2 месяца, погиб.
"Террористы днем атаковали из ударного дрона дом в селе Правдиное, где малыш находился вместе с прабабушкой", — говорится в сообщении.
Председатель ОВА добавил, что россия целенаправленно ударила по дому гражданских.
"Эти детские игрушки, разбросанные взрывной волной, принадлежали Диме, которому был всего год и два месяца. Сегодня его убила Россия — безжалостно и целенаправленно. Мне сложно подобрать слова, чтобы описать всю боль, которую я чувствую", — подытожил Прокудин.
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