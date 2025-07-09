Последствия удара по Константиновке 9 июля 2025 года — есть жертвы и пострадавший

Разрушения после обстрела Константиновки 9 июля 2025 года. Фото: Diego Herrera/Anadolu Agenc

Днем в среду, 10 июля, россияне нанесли авиаудар по Константиновке Донецкой области. В результате атаки есть погибшие и раненый.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Последствия авиаудара по Константиновке

Получили повреждения 21 частный дом и инфраструктурный объект. В результате разрушения одноэтажного административного здания погибли двое мужчин — их тела извлекли из-под завалов спасатели. Во время разбора завалов изъяли более 20 тонн разрушенных строительных конструкций.

Разрушения после авиаудара по Константиновке. Фото: Diego Herrera/Anadolu Agenc

Общее количество жертв достигло трех. Еще один человек получил ранения.

Разрушения после авиаудара по Константиновке. Фото: ГСЧС Донецкой области

После обстрела вспыхнули пожары в четырех домах. Общая площадь возгораний достигла 270 квадратных метров. На данный момент поисково-спасательные работы уже завершили.

Разрушения после авиаудара по Константиновке. Фото: ГСЧС Донецкой области

Напомним, 9 июля россияне атаковали энергетический сектор в Сумской области. В Сумском и Ахтырском районах возникли перебои с электроснабжением.

Также мы сообщали, что РФ обстреляла частный дом на Херсонщине. Погиб мальчик в возрасте год и два месяца.