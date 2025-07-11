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Главная Армия РФ не сможет в этом году захватить Донетчину — заявление Буданова

РФ не сможет в этом году захватить Донетчину — заявление Буданова

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 23:33
В ГУР заявили о невозможности оккупации Донетчины Россией в этом году
Кирилл Буданов. Фото: ГУР

Россиянам не удастся захватить всю территорию Донецкой области до конца текущего года. Достичь такой цели нереально.

Об этом в интервью Bloomberg заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

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Представитель ГУР отметил, что враг хочет заявить о входе на территорию Днепропетровской области и создать еще одну буферную зону глубиной до десяти километров.

Сотрудничество с зарубежными партнерами

Буданов надеется на продолжение обмена информацией с западными коллегами. В частности, от США зависит, насколько быстро Украина будет получать предупреждения о запусках ракет и доступ к спутниковым изображениям.

"Не вижу никаких признаков того, что наше сотрудничество в службах безопасности прекратится. Это невыгодно нам и невыгодно нашим партнерам, поскольку они получают от нас информацию", — сказал Буданов.

Также он призвал союзников вернуться к агентурной разведке. По его мнению, техническая разведка не может решить все вопросы, ведь обсуждать и планировать операцию во время телефонного разговора никто не будет.

Напомним, согласно отчету ISW, РФ планирует в течение ближайших месяцев окружить Покровск. Кроме того, враг хочет обойти укрепленную линию Сил обороны в Донецкой области.

Также мы сообщали, что 10 июля россияне нанесли авиаудар по Константиновке Донецкой области. Три человека погибли. Еще один получил ранения.

Донецкая область Кирилл Буданов оккупация война в Украине ГУР ситуация на фронте
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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