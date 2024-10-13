Верес заявил, что тяжелее всего было принимать решения, от которых зависит жизнь воинов

Командир батальона К-2 54-й ОМБр Кирилл Верес. Фото: скриншот с видео

Командир батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады Кирилл Верес заявил, что на фронте все решения сложные. Особенно те, которые касаются жизни военнослужащих.

Об этом Верес сказал в интервью 24 каналу.

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Командир подчеркнул, что все решения на фронте сложные, особенно в условиях постоянных российских атак. Однако хуже всего решение, какому подразделению куда идти. Поскольку он несет ответственность за жизнь своих подчиненных.

"Каждое мое решение, правильное или неправильное, — это жизнь личного состава. Если я упустил и не то что-то сказал, не выспался и не так что-то подумал — у меня гибнут люди", — сказал Верес.

По его словам, также встречаются форс-мажоры и исключения из правил, но в основном все происходит именно так. Он уточнил, что не принимает конкретных решений в отношении лиц, которые будут идти на штурм и т.д, — это решает командир взвода или роты.

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