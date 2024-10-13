Верес заявив, що найтяжче було ухвалювати рішення, від яких залежить життя воїнів

Командир батальйону 54-ї ОМБр Верес назвав свої найважчі рішення на фронті
Командир батальйону К-2 54-ї окремої механізованої бригади Кирило Верес заявив, що на фронті всі рішення є складними. Особливо ті, які стосуються життя військовослужбовців.
Про це Верес сказав в інтерв'ю 24 каналу.
Найскладніші рішення для командирів
Командир наголосив, що всі рішення на фронті складні, особливо в умовах постійних російських атак. Однак найгіршими є рішення, якому підрозділу куди йти. Оскільки він несе відповідальність за життя своїх підлеглих.
"Кожне моє рішення, правильне чи неправильне, — це життя особового складу. Якщо я проґавив і не те щось сказав, не виспався і не так щось подумав — у мене гинуть люди", — сказав Верес.
За його словами, також трапляються форс-мажори та винятки з правил, але здебільшого все відбувається саме так. Він уточнив, що не ухвалює конкретних рішень стосовно осіб, які йтимуть на штурм тощо — це вирішує командир взводу чи роти.
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