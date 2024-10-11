На фронт повертається 70% поранених — командувач Медичних сил описав ситуацію

Генерал-майор Анатолій Казмірчук. Фото: Міноборони

Командувач Медичних сил Збройних сил України генерал-майор Анатолій Казмірчук повідомив, що 70% поранених військовослужбовців повертаються на війну. При цьому він наголосив, що на різних ділянках фронту ситуація може відрізнятися.

Про це Казмірчук розповів в інтерв'ю Укрінформ у п'ятницю, 11 жовтня.

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Поранені повертаються у стрій

"За нашими даними, понад 70% поранених військових повертаються у стрій. Це середньостатистичні дані", — пояснив Казмірчук.

Він додав, що на різних напрямках фронту цифри можуть відрізнятися. Військовий додав, що саме ці 70% військовослужбовців, по суті, є основним кістяком військового контингенту.

Раніше ми писали, що дід час бойових дій українські військові можуть отримати поранення чи захворіти, що дає їм право на фінансову допомогу. Сума таких виплат може сягати 20 тис. грн.

Нагадаємо, в Україні військовослужбовці, які отримали поранення на війні, можуть не отримати грошові виплати. Це може статися з кількох причин.