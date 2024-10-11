На фронт возвращается 70% раненых - командующий Медицинскими силами описал ситуацию

Генерал-майор Анатолий Казмирчук. Фото: Минобороны

Командующий Медицинскими силами Вооруженных сил Украины генерал-майор Анатолий Казмирчук сообщил, что 70% раненых военнослужащих возвращаются на войну. При этом он подчеркнул, что на разных участках фронта ситуация может отличаться.

Об этом Казмирчук рассказал в интервью Укринформу в пятницу, 11 октября.

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Раненые возвращаются в строй

"По нашим данным, более 70% раненых военных возвращаются в строй. Это среднестатистические данные", — пояснил Казмирчук.

Он добавил, что по разным направлениям фронта цифры могут отличаться. Военный добавил, что именно эти 70% военнослужащих, по сути, являются основным костяком военного контингента.

Ранее мы писали, что во время боевых действий украинские военные могут получить ранения или заболеть, что дает им право на финансовую помощь . Сумма таких выплат может достигать 20 тыс. грн.

Напомним, в Украине военнослужащие, получившие ранения на войне, могут не получить денежные выплаты. Это может произойти по нескольким причинам.