Обстрел Запорожья 10 октября — в каком состоянии пострадавшие

Пострадавшие из-за обстрела Запорожья. Фото: глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Россияне ударили по Запорожью утром, 10 октября. Число пострадавших от обстрела возросло до 6 человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров .

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От обстрела пострадали 17-летняя девушка, две женщины и три мужчины. Они получили помощь медиков на месте и отказались от дальнейшей госпитализации.

По словам Ивана Федорова, к ликвидации последствий привлечены 27 единиц специальной техники и 110 работников коммунальных предприятий города.

29 домов разрушены и повреждены в результате утренней атаки на Запорожье. Восемь домовладений отключены от газоснабжения.

Информация о пострадавших в Запорожье. Фото: скриншот из Telegram-канала Ивана Федорова.

Напомним, россияне ударили по Запорожской области утром 10 октября.

В ГСЧС впоследствии показали фото последствий атаки на жилые дома в Запорожье.