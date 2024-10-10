Обстрел Запорожья 10 октября — в каком состоянии пострадавшие

Количество раненых из-за обстрела Запорожья возросло — в каком они состоянии
Россияне ударили по Запорожью утром, 10 октября. Число пострадавших от обстрела возросло до 6 человек.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров .
Атака на Запорожье 10 октября
От обстрела пострадали 17-летняя девушка, две женщины и три мужчины. Они получили помощь медиков на месте и отказались от дальнейшей госпитализации.
По словам Ивана Федорова, к ликвидации последствий привлечены 27 единиц специальной техники и 110 работников коммунальных предприятий города.
29 домов разрушены и повреждены в результате утренней атаки на Запорожье. Восемь домовладений отключены от газоснабжения.
Напомним, россияне ударили по Запорожской области утром 10 октября.
В ГСЧС впоследствии показали фото последствий атаки на жилые дома в Запорожье.
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