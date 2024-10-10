Обстріл Запоріжжя 10 жовтня — які наслідки та кількість постраждалих

Росіяни обстріляли Запорізьку область зранку — Федоров показав наслідки
Російські війська завдали потужного удару по Запорізькій області зранку, 10 жовтня. Внаслідок атаки у Запоріжжі зруйновані житлові будинки та є постраждалі.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров та пресслужба ДСНС України.
Обстріл Запорізької області 10 жовтня
За інформацією ДСНС, у Запоріжжі внаслідок ранкової атаки дістали поранення четверо цивільних, серед них одна дитина.
Відомо, що повністю зруйновано п'ять приватних будинків, а вибухова хвиля та уламки пошкодили ще п'ять домівок, господарчу споруду та гараж.
В оселях мешканців серйозні руйнування — вибиті вікна та подекуди пошкоджені стіни.
Найбільше руйнувань у приватному секторі, де постраждало десятеро людей. На місці працюють екстрені служби та комунальники.
Нагадаємо, нещодавно окупанти атакували у Запорізькій області об'єкт інфраструктури, є постраждалі.
Також ми писали, що влада виділила майже 17 млн гривень на будівництво підземної школи у Запорізькій області. Роботи розпочнуться найближчими тижнями.
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