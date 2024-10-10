Обстріл Запоріжжя 10 жовтня — які наслідки та кількість постраждалих

Працівники ДСНС надають допомогу. Фото: ДСНС України

Російські війська завдали потужного удару по Запорізькій області зранку, 10 жовтня. Внаслідок атаки у Запоріжжі зруйновані житлові будинки та є постраждалі.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров та пресслужба ДСНС України.

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Наслідки російського удару по Запоріжжю. Фото: ДСНС Запоріжжя

За інформацією ДСНС, у Запоріжжі внаслідок ранкової атаки дістали поранення четверо цивільних, серед них одна дитина.

Рятувальники допомагають цивільним. Фото: ДСНС Запоріжжя

Відомо, що повністю зруйновано п'ять приватних будинків, а вибухова хвиля та уламки пошкодили ще п'ять домівок, господарчу споруду та гараж.

В оселях мешканців серйозні руйнування — вибиті вікна та подекуди пошкоджені стіни.

Найбільше руйнувань у приватному секторі, де постраждало десятеро людей. На місці працюють екстрені служби та комунальники.

Нагадаємо, нещодавно окупанти атакували у Запорізькій області об'єкт інфраструктури, є постраждалі.

Також ми писали, що влада виділила майже 17 млн гривень на будівництво підземної школи у Запорізькій області. Роботи розпочнуться найближчими тижнями.