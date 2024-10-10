Обстрел Запорожья 10 октября — какие последствия и количество пострадавших

Работники ГСЧС оказывают помощь. Фото: ГСЧС Украины

Российские войска нанесли мощный удар по Запорожской области утром 10 октября. В результате атаки в Запорожье разрушены жилые дома и есть пострадавшие.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров и пресс-служба ГСЧС Украины.

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Последствия российского удара по Запорожью. Фото: ГСЧС Запорожье

По информации ГСЧС, в Запорожье в результате утренней атаки получили ранения четверо гражданских, среди них один ребенок.

Спасатели помогают гражданским. Фото: ГСЧС Запорожье

Известно, что полностью разрушены пять частных домов, а взрывная волна и обломки повредили еще пять домов, хозяйственное сооружение и гараж.

В жилищах жителей серьезные разрушения — выбиты окна и порой повреждены стены.

Больше всего разрушений в частном секторе, где пострадали десять человек. На месте работают экстренные службы и коммунальщики.

Напомним, недавно оккупанты атаковали в Запорожской области объект инфраструктуры, есть пострадавшие.

Также мы писали, что власти выделили почти 17 млн гривен на строительство подземной школы в Запорожской области. Работы начнутся в ближайшие недели.