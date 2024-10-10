Обстріл Запоріжжя 10 жовтня — що з постраждалими

Постраждалі через обстріл Запоріжжя. Фото: глава Запорізької ОВА Іван Федоров

Росіяни вдарили по Запоріжжю зранку, 10 жовтня. Кількість постраждалих від обстрілу зросла до 6 людей.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Атака на Запоріжжя 10 жовтня

Від обстрілу постраждали 17-річна дівчина, дві жінки та троє чоловіків. Вони отримали допомогу медиків на місці та від подальшої госпіталізації відмовилися.

За словами Івана Федорова, до ліквідації наслідків залучено 27 одиниць спеціальної техніки та 110 працівників комунальних підприємств міста.

29 будинків зруйновано та пошкоджено внаслідок вранішньої атаки на Запоріжжя. Вісім домоволодінь відключені від газопостачання.

Інформація про кількість постраждалих в Запоріжжі. Фото: скриншот Telegram-канала Івана Федорова

Нагадаємо, росіяни вдарили по Запорізькій області зранку 10 жовтня.

У ДСНС згодом показали фото наслідків атаки на житлові будинки в Запоріжжі.