Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Кабмин решил отсрочить взятие на учет 17-летних украинцев за границей arrow

Кабмин решил отсрочить взятие на учет 17-летних украинцев за границей

5 июня 2024 13:48
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Кабмин решил отсрочить взятие на учет 17-летних украинцев за границей
Сотрудники ТЦК проверяют документы. Фото: Главком
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Кабинет Министров Украины готовит постановление об отсрочке от учета. Документ позволит 17-летним находящимся за рубежом украинцам получить отсрочку для взятия на учет в Территориальные центры комплектования до возвращения в Украину или конца военного положения.

Об этом написала министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram в среду, 5 июня.

Читайте также:

Постановление примут в ближайшее время — Верещук

"Минобороны говорит, что они должны приехать в Украину и стать на военный учет. Юридически в Минобороны правы, потому что так выписаны действующие правила. Мы в Правительстве хорошо понимаем, что заставлять студентов немобилизационного возраста ехать в Украину, чтобы пройти соответствующие процедуры, — это только увеличит нагрузку на ВЛК и ничего не поможет в мобилизации", — прокомментировала Верещук.

По словам министерши, уже разработано соответствующее постановление, которое проходит согласование и в ближайшее время будет принято.

Следовательно, допризывникам и призывникам, которые сейчас за границей, будет предоставлена отсрочка взятия на учет — либо до возвращения в Украину, либо до конца военного положения, пояснила чиновник.

Напомним, гражданам, ранее получившим отсрочку от мобилизации, предоставленной Министерством экономики, продлят бронирование автоматически на три месяца. Об этом говорится в изменении постановления правительства.

Также мы писали о том, чтобы получить отсрочку от мобилизации военнообязанному необходимо подать соответствующее заявление в ТЦК. Решение об отсрочке принимает специальная комиссия, руководителем которой обычно является глава местного территориального центра комплектования.

Ранее мы сообщали, что в Верховной Раде планируется зарегистрировать законопроект, согласно которому могут увеличить срок для обновления военно-учетных данных украинцев с 60 до 150 дней.

военный призыв
мобилизация
студенты
военный учет
военное положение
Кабинет министров
ТЦК и СП
военнообязанные
правительство
Ирина Верещук

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня