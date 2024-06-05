Кабмин решил отсрочить взятие на учет 17-летних украинцев за границей

Сотрудники ТЦК проверяют документы. Фото: Главком

Кабинет Министров Украины готовит постановление об отсрочке от учета. Документ позволит 17-летним находящимся за рубежом украинцам получить отсрочку для взятия на учет в Территориальные центры комплектования до возвращения в Украину или конца военного положения.

Об этом написала министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram в среду, 5 июня.

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Постановление примут в ближайшее время — Верещук

"Минобороны говорит, что они должны приехать в Украину и стать на военный учет. Юридически в Минобороны правы, потому что так выписаны действующие правила. Мы в Правительстве хорошо понимаем, что заставлять студентов немобилизационного возраста ехать в Украину, чтобы пройти соответствующие процедуры, — это только увеличит нагрузку на ВЛК и ничего не поможет в мобилизации", — прокомментировала Верещук.

По словам министерши, уже разработано соответствующее постановление, которое проходит согласование и в ближайшее время будет принято.

Следовательно, допризывникам и призывникам, которые сейчас за границей, будет предоставлена отсрочка взятия на учет — либо до возвращения в Украину, либо до конца военного положения, пояснила чиновник.

Напомним, гражданам, ранее получившим отсрочку от мобилизации, предоставленной Министерством экономики, продлят бронирование автоматически на три месяца. Об этом говорится в изменении постановления правительства.

Также мы писали о том, чтобы получить отсрочку от мобилизации военнообязанному необходимо подать соответствующее заявление в ТЦК. Решение об отсрочке принимает специальная комиссия, руководителем которой обычно является глава местного территориального центра комплектования.

Ранее мы сообщали, что в Верховной Раде планируется зарегистрировать законопроект, согласно которому могут увеличить срок для обновления военно-учетных данных украинцев с 60 до 150 дней.