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Кабмін вирішив відтермінувати взяття на облік 17-річних українців за кордоном

5 червня 2024 13:48
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Кабмін вирішив відтермінувати взяття на облік 17-річних українців за кордоном
Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: Главком
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Кабінет міністрів України готує постанову про відтермінування від обліку. Документ дозволить 17-річним українцям, які перебувають за кордоном, отримати відтермінування для взяття на облік у Територіальні центри комплектування до повернення в Україну чи кінця воєнного стану. 

Про це написала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в Telegram у середу, 5 червня.

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Постанову приймуть найближчим часом — Верещук

"Міноборони каже, що вони мають приїхати до України та стати на військовий облік. Юридично в Міноборони мають рацію, бо так виписані чинні правила. Ми в Уряді добре розуміємо, що змушувати студентів немобілізаційного віку їхати до України, щоб пройти відповідні процедури, — це лише збільшить навантаження на ВЛК і нічого не допоможе в мобілізації", — прокоментувала Верещук. 

За словами міністерки, вже розроблено відповідну постанову, яка проходить погодження та найближчим часом буде прийнята. 

Відтак, допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік — або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану, пояснила посадовиця.

Нагадаємо, громадянам, які раніше отримали відстрочку від мобілізації, наданою Міністерством економіки, продовжать бронювання автоматично на три місяці. Про це йдеться у зміні до постанови уряду.

Також ми писали про те, що, аби отримати відстрочку від мобілізації військовозобов'язаному необхідно подати відповідну заяву в ТЦК. Рішення про відстрочку ухвалює спеціальна комісія, керівником якої зазвичай є очільник місцевого територіального центру комплектування.

Раніше ми повідомляли, що у Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт, згідно якого можуть збільшити термін для оновлення  військово-облікових даних українців з 60 до 150 днів. 

військовий призов
мобілізація
студенти
військовий облік
воєнний стан
Кабінет міністрів
ТЦК та СП
військовозобов'язані
уряд
Ірина Верещук

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