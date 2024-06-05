Кабмін вирішив відтермінувати взяття на облік 17-річних українців за кордоном

Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: Главком

Кабінет міністрів України готує постанову про відтермінування від обліку. Документ дозволить 17-річним українцям, які перебувають за кордоном, отримати відтермінування для взяття на облік у Територіальні центри комплектування до повернення в Україну чи кінця воєнного стану.

Про це написала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в Telegram у середу, 5 червня.

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Постанову приймуть найближчим часом — Верещук

"Міноборони каже, що вони мають приїхати до України та стати на військовий облік. Юридично в Міноборони мають рацію, бо так виписані чинні правила. Ми в Уряді добре розуміємо, що змушувати студентів немобілізаційного віку їхати до України, щоб пройти відповідні процедури, — це лише збільшить навантаження на ВЛК і нічого не допоможе в мобілізації", — прокоментувала Верещук.

За словами міністерки, вже розроблено відповідну постанову, яка проходить погодження та найближчим часом буде прийнята.

Відтак, допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік — або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану, пояснила посадовиця.

Нагадаємо, громадянам, які раніше отримали відстрочку від мобілізації, наданою Міністерством економіки, продовжать бронювання автоматично на три місяці. Про це йдеться у зміні до постанови уряду.

Також ми писали про те, що, аби отримати відстрочку від мобілізації військовозобов'язаному необхідно подати відповідну заяву в ТЦК. Рішення про відстрочку ухвалює спеціальна комісія, керівником якої зазвичай є очільник місцевого територіального центру комплектування.

Раніше ми повідомляли, що у Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт, згідно якого можуть збільшити термін для оновлення військово-облікових даних українців з 60 до 150 днів.