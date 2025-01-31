Фейк об Искандер-1000 — РФ распространяет дезинформацию через англоязычные СМИ

"Искандер". Фото: росСМИ

Англоязычное издание распространяет фейк о разработке российскими оккупантами нового "Искандера" с дальностью в 1 000 километров. Ранее СМИ писало ложную информацию о способности России производить 25 ракет "Орешник" ежемесячно.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram в пятницу, 31 января.

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Враг использует это издание для вбросов на англоязычную аудиторию. Оккупанты хотят, чтобы эта информация попала в информационное пространство Украины.

"Информация не соответствует действительности. Более того, вследствие санкций у россиян технологически тяжело идет процесс производства "Искандер-М" в принципе", — добавил Коваленко.

Пост Коваленко. Фото: скриншот

Что предшествовало

Издание Bulgarian Military писало, что Россия планирует серийное производство модернизированной версии комплекса "Искандер-М" с увеличенной дальностью, неофициально известной как "Искандер-1000".

Увеличенная дальность ракеты достигнута якобы за счет усовершенствованного двигателя и на 10-15% большей массы твердотопливного заряда.

Напомним, российская пропаганда развернула новую дезинформационную кампанию о якобы "зверствах украинских военных" в Курской области.

Также в ночь на 31 января оккупанты снова атаковали Украину, выпустив 102 беспилотника типа Shahed и дроны-имитаторы различных моделей.