Фейк об Искандер-1000 — РФ распространяет дезинформацию через англоязычные СМИ

Искандер на 1000 км — СМИ распространяют фейк в пользу РФ
Англоязычное издание распространяет фейк о разработке российскими оккупантами нового "Искандера" с дальностью в 1 000 километров. Ранее СМИ писало ложную информацию о способности России производить 25 ракет "Орешник" ежемесячно.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram в пятницу, 31 января.
Фейк в СМИ
Враг использует это издание для вбросов на англоязычную аудиторию. Оккупанты хотят, чтобы эта информация попала в информационное пространство Украины.
"Информация не соответствует действительности. Более того, вследствие санкций у россиян технологически тяжело идет процесс производства "Искандер-М" в принципе", — добавил Коваленко.
Что предшествовало
Издание Bulgarian Military писало, что Россия планирует серийное производство модернизированной версии комплекса "Искандер-М" с увеличенной дальностью, неофициально известной как "Искандер-1000".
Увеличенная дальность ракеты достигнута якобы за счет усовершенствованного двигателя и на 10-15% большей массы твердотопливного заряда.
Напомним, российская пропаганда развернула новую дезинформационную кампанию о якобы "зверствах украинских военных" в Курской области.
Также в ночь на 31 января оккупанты снова атаковали Украину, выпустив 102 беспилотника типа Shahed и дроны-имитаторы различных моделей.
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