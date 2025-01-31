Фейк про Іскандер-1000 — РФ поширює дезінформацію через англомовні ЗМІ

Іскандер з дальністю 1000 км — ЗМІ поширюють фейк на користь РФ
Англомовне видання поширює фейк про розробку російськими окупантами нового "Іскандера" з дальністю у 1 000 кілометрів. Раніше ЗМІ писало неправдиву інформацію про здатність Росії виробляти 25 ракет "Орєшник" щомісяця.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram у пʼятницю, 31 січня.
Фейк у ЗМІ
Ворог використовує це видання для вкидів на англомовну аудиторію. Окупанти хочуть, аби ця інформація потрапила в інформаційний простір України.
"Інформація не відповідає дійсності. Мало того, внаслідок санкцій у росіян технологічно важко йде процес виробництва "Іскандер-М" в принципі", — додав Коваленко.
Що передувало
Видання Bulgarian Military писало, що Росія планує серійне виробництво модернізованої версії комплексу "Іскандер-М" зі збільшеною дальністю, неофіційно відомої як "Іскандер-1000".
Збільшена дальність ракети досягнута нібито за рахунок удосконаленого двигуна та на 10–15% більшої маси твердопаливного заряду.
Нагадаємо, російська пропаганда розгорнула нову дезінформаційну кампанію про нібито "звірства українських військових" у Курській області.
Також у ніч на 31 січня окупанти знову атакували Україну, випустивши 102 безпілотники типу Shahed та дрони-імітатори різних моделей.
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