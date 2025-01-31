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Іскандер з дальністю 1000 км — ЗМІ поширюють фейк на користь РФ

31 січня 2025 14:29
Аркадій Пастула - Редактор
Фейк про Іскандер-1000 — РФ поширює дезінформацію через англомовні ЗМІ
"Іскандер". Фото: росЗМІ
Аркадій Пастула - Редактор

Англомовне видання поширює фейк про розробку російськими окупантами нового "Іскандера" з дальністю у 1 000 кілометрів. Раніше ЗМІ писало неправдиву інформацію про здатність Росії виробляти 25 ракет "Орєшник" щомісяця.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram у пʼятницю, 31 січня.

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Ворог використовує це видання для вкидів на англомовну аудиторію. Окупанти хочуть, аби ця інформація потрапила в інформаційний простір України.

"Інформація не відповідає дійсності. Мало того, внаслідок санкцій у росіян технологічно важко йде процес виробництва "Іскандер-М" в принципі", — додав Коваленко.

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Допис Коваленка. Фото: скриншот

Що передувало

Видання Bulgarian Military писало, що Росія планує серійне виробництво модернізованої версії комплексу "Іскандер-М" зі збільшеною дальністю, неофіційно відомої як "Іскандер-1000".

Збільшена дальність ракети досягнута нібито за рахунок удосконаленого двигуна та на 10–15% більшої маси твердопаливного заряду.

Нагадаємо, російська пропаганда розгорнула нову дезінформаційну кампанію про нібито "звірства українських військових" у Курській області.

Також у ніч на 31 січня окупанти знову атакували Україну, випустивши 102 безпілотники типу Shahed та дрони-імітатори різних моделей.

війна Україна окупанти ракети Росія ЦПД
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