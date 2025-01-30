РФ зробить акцент на мобілізацію в'язнів у 2025 році - деталі від ГУР

Російські окупанти. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російська армія вирішила у 2025 році робити акцент на громадян, які відбувають покарання у в'язницях. Також мобілізовуватимуть осіб, які перебувають під слідством або мають заборгованості за кредитами.

Про це повідомила пресслужба ГУР у Telegram у четвер, 30 січня.

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"У 2025 році для поповнення втрат окупаційної армії у війні проти України Росія розраховує залучити щонайменше 126 тисяч солдатів із так званого "спецконтингенту", — йдеться у повідомленні.



В ГУР уточнили, що це будуть росіяни, які відбувають покарання у тюрмах, перебувають під слідством, мають заборгованості за кредитами та інші проблеми. В середньому планується мобілізація 10 тисяч людей щомісяця.

Загалом для компенсації втрат у війні проти України у 2025 році ворог хоче призвати до лав армії щонайменше 280 тисяч людей.

Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, видання The Insider писало, що Росія знищила в Україні значну частину накопиченого СРСР озброєння та техніки для "можливої війни з США та НАТО".

А в Інституті дослідження війни вважають, що у Росії централізували управління дронами. Там створили окремий полк безпілотних систем.