Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Росія хоче компенсувати втрати мобілізацією ув'язнених, — ГУР arrow

Росія хоче компенсувати втрати мобілізацією ув'язнених, — ГУР

30 січня 2025 14:41
Євгенія Брюховецька - редактор
РФ зробить акцент на мобілізацію в'язнів у 2025 році - деталі від ГУР
Російські окупанти. Ілюстративне фото: росЗМІ
Євгенія Брюховецька - редактор

Російська армія вирішила у 2025 році робити акцент на громадян, які відбувають покарання у в'язницях. Також мобілізовуватимуть осіб, які перебувають під слідством або мають заборгованості за кредитами.

Про це повідомила пресслужба ГУР у Telegram у четвер, 30 січня.

Читайте також:

Мобілізація ув'язнених в Росії

"У 2025 році для поповнення втрат окупаційної армії у війні проти України Росія розраховує залучити щонайменше 126 тисяч солдатів із так званого "спецконтингенту", — йдеться у повідомленні. 
 
В ГУР уточнили, що це будуть росіяни, які відбувають покарання у тюрмах, перебувають під слідством, мають заборгованості за кредитами та інші проблеми. В середньому планується мобілізація 10 тисяч людей щомісяця.

Загалом для компенсації втрат у війні проти України у 2025 році ворог хоче призвати до лав армії щонайменше 280 тисяч людей.

null
Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, видання The Insider писало, що Росія знищила в Україні значну частину накопиченого СРСР озброєння та техніки для "можливої війни з США та НАТО".

А в Інституті дослідження війни вважають, що у Росії централізували управління дронами. Там створили окремий полк безпілотних систем.

російські війська ув'язнені окупанти Мобілізація в росії війна в Україні втрати окупантів
Реклама
Реклама
Реклама