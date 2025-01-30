РФ сделает акцент на мобилизацию заключенных в 2025 году - детали от ГУР

Российские оккупанты. Иллюстративное фото: росСМИ

Российская армия решила в 2025 году делать акцент на граждан, отбывающих наказание в тюрьмах. Также будут мобилизовать лиц, которые находятся под следствием или имеющих задолженности по кредитам.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram в четверг, 30 января.

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"В 2025 году для пополнения потерь оккупационной армии в войне против Украины Россия рассчитывает привлечь не менее 126 тысяч солдат из так называемого "спецконтингента", — говорится в сообщении.

В ГУР уточнили, что это будут россияне, которые отбывают наказание в тюрьмах, находятся под следствием, имеют задолженности по кредитам и другие проблемы. В среднем планируется мобилизация 10 тысяч человек ежемесячно.

В целом для компенсации потерь в войне против Украины в 2025 году враг хочет призвать в ряды армии не менее 280 тысяч человек.

Скриншот поста ГУР

Напомним, издание The Insider писало, что Россия уничтожила в Украине значительную часть накопленного СССР вооружения и техники для "возможной войны с США и НАТО".

А в Институте исследования войны считают, что в России централизовали управление дронами. Там создали отдельный полк беспилотных систем.